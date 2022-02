La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por seguir imponiendo el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. «¿Con qué criterio decide el Gobierno que sigamos manteniendo las mascarillas al aire libre en estos momentos?», se ha preguntado Ayuso en un mensaje colgado en las redes sociales.

Este mensaje ha recibido multitud de apoyos y varios usuarios han coincidido en una respuesta: «Con el del comité de expertos, es decir, con ninguno». Alusión a los supuestos comités de expertos que coordinaron la desescalada tras el confinamiento de la población, los mismos que posteriormente el Ejecutivo de Sánchez admitió que no existieron.

El Ejecutivo de Sánchez logrará este martes sacar adelante la convalidación del decreto que impuso las mascarillas en exteriores gracias a una maniobra parlamentaria: incluir en el mismo texto otras cuestiones que nada tienen que ver, como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021 o la contratación de sanitarios.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid sostienen que el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores «no tiene tanto sentido» en la actualidad, puesto que todos los indicadores del Covid-19 «están claramente en descenso». Así lo ha asegurado este martes el consejero de Sanidad del Ejecutivo madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

«Nuestra opinión es la misma que manteníamos ya desde la aprobación del Real Decreto allá por el mes de diciembre. Está contemplado cuando hay que utilizar la mascarilla en exteriores: cuando haya aglomeraciones o cuando no se pueda permitir la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Utilizarla en exteriores si uno cumple esos dos requisitos no tiene tanto sentido», ha recalcado Escudero en un acto celebrado en la Farmacia Malasaña de la capital.

No hay informes científicos

El Gobierno de Sánchez admitió que no contaba con informes de expertos que avalasen el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores cuando lo aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. A preguntas de OKDIARIO a través del Portal de Transparencia, el Ejecutivo admitió que no disponía de recomendaciones concretas por parte de ningún grupo de expertos para imponer a los españoles una medida polémica que no avala ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuya efectividad cuestionan los colegios de médicos.

En su respuesta, el Gobierno hace referencia únicamente a que «en relación a la utilización de mascarillas como medida de prevención del SARS-CoV-2 existe documentación en variadas fuentes nacionales e internacionales», citando dos elaborados por el propio Ministerio de Sanidad.

A pesar de no contar con ningún informe, Pedro Sánchez no tuvo reparos en asegurar que sí que contaban con el visto bueno de la «comunidad científica». «Creemos, porque así nos lo han dicho todos los presidente autonómicos, la comunidad científica y así lo creo yo, que es una buena medida», afirmó el dirigente socialista en la rueda de prensa en la que anunció esta medida.