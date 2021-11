Isabel Díaz Ayuso responde de manera rotunda sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que planean PSOE y Podemos. Una reforma que criminaliza a los policías y atenta contra los derechos de los ciudadanos al permitir un evidente margen de impunidad a los violentos. La presidenta de la Comunidad de Madrid apoyará el próximo 27 de noviembre a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la gran manifestación convocada en Madrid. «Intentan cambiarnos el país por la puerta de atrás», advierte Ayuso sobre las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Pregunta.- Hay dos personajes que están obsesionados con usted. O tres. Dos y medio para ser exactos. Uno es el señor García Egea, otro es el señor Sánchez y el tercero, el del medio, no da para más, es Iván Redondo. ¿Qué les diría a los tres? ¿Por qué esa obsesión enfermiza, cuasipatológica, con usted?

Respuesta.- No pienso en ellos. Pienso en la gente en la calle, que me escribe, que me cuenta, y en la realidad. Y es que vivimos tiempos recios en los que se está menoscabando la cultura del esfuerzo y de la empresa. Venía ahora de una reunión con los sindicatos de la Policía y de la Guardia Civil, con las personas que nos custodian, que nos protegen y que hacen de España un lugar próspero, libre y de pleno derecho frente a dictaduras bananeras donde estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no anteponen su vida a la de sus ciudadanos, ni protegen al débil como hacen las nuestras.

P.- ¿Esa pulsera que lleva se la han regalado? ¿De qué es?

R.- Sí, me la acaba de dar uno de los sindicatos. Esta es la de Prohibido rendirse, de Jusapol, que están con la equiparación salarial.

P.- Usted consiguió que Iván Redondo, que emprendió una campaña furibunda contra usted a través de medios y de periodistas de cámara, se fuera al carajo. Después de las elecciones de Madrid, el señor Sánchez le echó. ¿Le debemos también esa media que es Iván Redondo?

R.- No sé si ha redundado en beneficio o perjuicio para el señor Sánchez. Es él quien a lo mejor lo piensa así. Yo sé que el 4 de mayo los ciudadanos le quitaron la careta a Pedro Sánchez, que se han dado cuenta de que todo lo que cuenta es mentira y una mentira piramidal constante porque sobre una mentira construye la siguiente. Nos hemos dado cuenta de que en la pandemia sólo hubo una persona que no gestionó, que sólo se preocupó de su imagen, que gobierna de manera autoritaria por decretos, dando la espalda al Parlamento, al Consejo de Transparencia, a la oposición. Que nos aplicó de manera ilegal un estado de alarma a la carta intentando arruinar la capital del país y que no nos dejó salir con normalidad en la desescalada en base a unos informes de un comité de expertos inexistente, falso, inventado. Y así todo, esta es la realidad.

P.- Y el cerebro de esa campaña era Redondo, ¿no?

R.- Han intentado constantemente atacar por todos los medios, no sólo desde el PSOE, la labor que estamos realizando. Pero los ciudadanos lo han pasado tan mal que al final han sabido discernir entre los políticos que estaban a lo importante y los que estaban a la farándula. Y mientras unos decidíamos traer material sanitario, construir dos hospitales, poner la mejor herramienta para analizar el virus y no tener que arruinar la hostelería… mientras unos estábamos dejándonos la piel en estas cuestiones, otros estaban, como siguen, con las comisiones de investigación para intentar retorcer el dolor de las familias e intentando politizar lo que se ha vivido en todo el mundo, pero especialmente aquí, como si esto fuera una cuestión ideológica. Lo que sí sé es que todo el ataque furibundo contra nosotros al final se queda en nada porque los ciudadanos lo que quieren ver es quién estuvo allí. Y ahí estuvimos unos cuantos defendiendo a la empresa y, por encima de todo, la vida, la Sanidad y la prosperidad de España a través de Madrid. Y otros, el odio, el enredo y la inoperancia, porque han sido incapaces de traer tres mascarillas bien o de permitir que hiciéramos test en las farmacias.

P.- ¿Los ciudadanos de Madrid pueden estar tranquilos con el asunto del Covid ahora que se está disparando en otros países?

R.- Ahora mismo tenemos a más del 92 por ciento de la población vacunada en primera dosis y a casi el 90 por ciento con la segunda. Hemos puesto puntos masivos de vacunación por todas partes, llevado la vacuna a rincones de toda la Comunidad y la población está respaldada y cuidada. Ahora esperemos que los distintos responsables cuiden de las entradas a través de los aeropuertos y de las estaciones ferroviarias para que esto no vuelva a empezar. Y, mientras tanto, bajo el mensaje de la libertad y la responsabilidad, la gente en Madrid sabe hacer las cosas muy bien. Cuando las mascarillas no eran obligatorias se utilizaban de forma generalizada y ahora siguen haciéndolo porque piensan que es una protección que se pone uno a sí mismo. No hay nada como la libertad y la responsabilidad para gestionar una pandemia en una comunidad autónoma que, además, tiene la densidad de población que tiene esta. Porque no es lo mismo gestionar la Comunidad de Madrid en una pandemia que en zonas de pequeñas pedanías donde es todo un espacio abierto. Madrid es más difícil y hemos tenido muy poca ayuda.

P.- Acaba de estar con los sindicatos policiales, ¿qué le parece la Ley de Seguridad Ciudadana del señor Marlaska?

R.- Esta reforma es de las más graves que está tramitando el Gobierno y sus socios, que lo único que pretenden es amordazar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son quienes nos protegen, cuidan del débil, de la mujer maltratada, de la persona con discapacidad, que se ocupan de que la infancia esté protegida y de que los ciudadanos seamos libres, que es lo que nos distingue de dictaduras y de Estados bananeros. Pretenden que las Fuerzas y Cuerpos no puedan trabajar con plenas garantías, que estén acorraladas y que el mal impere en las calles con total impunidad. Eso es lo que está sucediendo. Así que pido apoyo para la manifestación que van a celebrar el 27 de noviembre en Madrid.

P.- ¿Va a ir usted?

R.- Sí, tenía un fin de semana (risas) y ya la hemos liado. Al final me pasa siempre, quería irme fuera y no hay manera…Pero tengo que estar. Ves a gente de bien que antepone su vida para cuidar la de los demás, que no tienen unos grandes sueldos, que se dejan la vida, que su familia gira en torno a su trabajo, que es estar al servicio de España y de nosotros, y ves el trato que se les está dando para que, ante salvajes que rompen escaparates o que hacen actos terroristas o que homenajean a etarras, se queden quietos… Ves esa ignominia y al final uno está obligado a ir estas manifestaciones.

P.- Esta ley es la ley del terrorismo callejero…

R.- Totalmente, es la ley del terror, es la ley de la impunidad ante el terror. Es la ley mordaza para las Fuerzas y Cuerpos del Estado, de mordaza al débil, de la libertad para el abuso. Y para que un agente de la Policía o de la Guardia Civil no tenga las herramientas adecuadas para poner a delincuentes ante los jueces, para que la ley y el orden se restablezca y haya unas garantías, una libertad y un Estado de derecho. Todo va en el mismo sentido. El ataque a la empresa española o a la educación, que los jóvenes no estén incentivados, que el empresario o que las personas que tienen una casa en propiedad no se animen al alquiler o a la contratación… Intentan que tampoco los agentes tengan herramientas ni fortaleza para trabajar y hacer cumplir su trabajo. Intentan cambiarnos el país por la puerta de atrás.