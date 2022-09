Ayuso a Sánchez: «Cuando tienes todo bajo tu control y no traes ilusión, ¿quién es el hombre blandengue?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este sábado a los socialcomunistas que el verdadero «hombre blandengue» (término que ahora promueve el Ministerio de Igualdad de Irene Montero) es el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, porque pese a «tener todo bajo su control», es incapaz de generar «ilusión» en la política.

«Cuando tienes todas las instituciones bajo tu cuerda, cuando no ha quedado libre ni siquiera el hipódromo, cuando tienes todo bajo tu control… cuando tienes Indra, el CNI, la televisión, las encuestas, la publicidad, la propaganda más bien… cuando tienes todo bajo tu mano y no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada en política ¿quién es el hombre blandengue?», se ha preguntado Ayuso.

Así se ha pronunciado la jefa del Gobierno autonómico y líder de los populares madrileños en la 25 Unión Interparlamentaria del Partido Popular que se celebra este fin de semana en el hotel Beatriz de Toledo.

Asimismo, Ayuso ha señalado que Sánchez «es tan autoritario que no se nos permite ni siquiera ser la alternativa política, no admite oposición». «Les conviene la tensión y siempre por lo mismo, porque son autoritarios, porque son chapuceros y porque no tienen motivos para llamar a las urnas con alegría, con ilusión, con bravura, que es como a los españoles nos gusta hacer las cosas», ha destacado la líder madrileña.

«Nos quieren apagados, tristes, dirigidos y controlados», ha denunciado Ayuso sobre la gestión de Pedro Sánchez. Frente este modelo que «busca desacreditar al adversario porque no tienen nada para llenar las urnas en positivo», la presidenta de la Comunidad ha asegurado que va a trabajar para que la «política de la alegría» sea la que impere en los próximos meses.

«Alternativa»

«Ante los hombres blandengues, lo que queremos decirles es que el partido de la vida, de la alegría, de la libertad, de la prosperidad, ha venido para estar más fuerte que nunca, para hacerlo de la mano del presidente Alberto Núñez Feijóo», ha destacado Ayuso, dejando atrás los problemas de la etapa de Pablo Casado. «Por muchos apagones que intenten provocarnos, vamos a ser esa alternativa que dé alegría y que esté la altura de este gran país», ha sentenciado.

Se da la circunstancia de que en esta 25 Interparlamentaria del PP en Toledo, Feijóo ha dado el gran protagonismo a sus barones, a los que gobiernan comunidades, como Madrid (Isabel Díaz Ayuso), Andalucía (Juanma Moreno), Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco), Murcia (Fernando López Miras) y Galicia (Alfonso Rueda), y la ciudad autónoma de Ceuta (Juan Jesús Vivas), en comparación con el anterior cónclave de este tipo, celebrado en octubre de 2019. Todos ellos han tomado la palabra y han denunciado el «fracaso» de Sánchez a la hora de gestionar.