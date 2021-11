La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, opina en esta entrevista con OKDIARIO sobre las propiedades de la líder de Más Madrid, Mónica García quien, como reveló este periódico, posee un ático en el distrito de Retiro en Madrid y una casa de campo en el municipio madrileño de Cercedilla que suman un valor estimado de más de 1,5 millones de euros. La dirigente popular sigue viviendo en un piso de 60 metros cuadrados. «El pecado está en decirles a los demás cómo han de vivir. Es lo que me parece fariseo y de una hipocresía digna de reconocer», dice sin tapujos.

Pregunta.- ¿Cuántos metros tiene su casa?

Respuesta.- Tiene 60. Es de alquiler. Pero es que, es más, tengo derecho a comprar una casa. Y una casa tres veces más grande, ¡que llevo trabajando desde los 18!.

P.- ¿Se va a comprar una vivienda por fin?

R.- Pues no por ahora, pero porque no he tenido tiempo y ahora menos con el follón que tengo. Pero la cuestión no es si las personas van prosperando. Es si yo he utilizado mi cargo para lucrarme. Y, evidentemente, no.

P.- Su casa es cinco veces más pequeña que la de Pablo Iglesias.

R.- Pues probablemente. Y que la de la mayoría de los diputados de Más Madrid y de Podemos que van dando tantas lecciones y que son los que luego, como buenos comunistas, viven mejor que nadie.

P.- ¿Cómo vive Mónica García? ¿Leyó OKDIARIO?

R.- Pues mira, a mí dónde viva Mónica García me da absolutamente igual. Cómo viva me importa relativamente, porque aquí se le cae el discurso. No me importa el nombre y el apellido de la persona con la que conviva o no. No me importa si tiene hijos, no me importa cuántos, no me importa la dirección de su casa, como hacen ellos. A mí nada de esto me importa…

P.- Claro, su casa no la sacan porque la comparación es escandalosa.

R.- Para mí, el pecado está en decirles a los demás cómo han de vivir. Parcelar y gestionarles la vida y querer otros niveles para uno mismo. Es lo que me parece fariseo y de una hipocresía digna de reconocer. A partir de ahí, que cada uno viva como considere. Pero no se puede ser hipócrita. Vivir yo mejor que nadie pero luego para los demás, migajas.