Ayuso sobre la Ley de Vivienda: «Sánchez quiere okupar la casa de todos los españoles»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la Ley de Vivienda que pretende sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios de Podemos, ERC y EH Bildu. «Sánchez quiere okupar la vivienda de todos los españoles», ha asegurado. También ha recalcado que esta ley se trata de un pacto «inmoral» con la formación liderada por Arnaldo Otegi.

Ayuso aboga por «incentivar y ayudar» a los propietarios de los pisos en alquiler que se encuentran vacíos en la Comunidad de Madrid, en lugar de decir a los propietarios «a qué precio tienen que poner su vivienda en alquiler». «Veo pisos vacíos en Madrid, ¿qué puedo hacer? Incentivar y ayudar al propietario, no ir contra él porque ahora mismo el Gobierno de Sánchez quiere okupar la vivienda de todos los españoles y pactar de manera inmoral con Bildu a qué precio una mujer de Fuenlabrada o de Leganés tiene que poner su vivienda en alquiler a los demás, que es algo inmoral», ha defendido la presidenta madrileña este miércoles en una entrevista concedida a Es la Mañana de Federico de esRadio.

«Nosotros lo que hacemos en la Comunidad de Madrid es eliminar trabas burocráticas, que me ha costado mucho. Nosotros lo que estamos haciendo es poner en el mercado vivienda para los jóvenes a un precio 40% más económico. Primero, planes en alquiler para jóvenes que cuanto antes han de independizarse para antes empezar sus proyectos de vida, a la par que llevamos otros planes, por ejemplo, para darles en la compra de su vivienda. Yo lo que quiero es que el propietario de una vivienda diga ‘me compensa sacar al mercado mi vivienda porque la Comunidad de Madrid me avala, me ayuda y de esta manera la reformo y la saco otra vez’», ha apostillado.

Ayuso también ha cargado contra el anuncio electoral que Pedro Sánchez ha realizado este miércoles en el Congreso. El dirigente socialista ha adelantado que su Ejecutivo «financiará la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas dedicadas al alquiler a precios asequibles». Se trata de «viviendas tanto de nuevas construcción como de rehabilitación» y que se financiarán con una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de 4.000 millones. Así lo ha asegurado Sánchez en una comparecencia en la Cámara Baja para dar cuenta de los Consejos Europeos que han tenido lugar desde el pasado mes de febrero, la evolución de la invasión rusa de Ucrania y las las relaciones entre España y Marruecos.

«Sánchez habla ahora de 50.000 viviendas y luego vemos que, efectivamente, la factoría sanchista vuelve a tomarnos el pelo a todos y a tratarnos como a tontos. Lo que pasa es que hay un público que le da igual, que va a querer lo que sea porque lo único que están es en ese ambiente guerracivilista en la que tiene que haber unos bandos y que los otros no salgan. Y por eso la vivienda de repente es un tema que se ha disparado. Les da igual porque han hecho de la vivienda un supuesto tema que le preocupa al Gobierno cuando nunca hizo nada», ha lamentado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«No intevenir»

Isabel Díaz Ayuso ha recalcado que no tiene intención de aplicar la Ley de Vivienda del Ejecutivo de Sánchez. «Yo desconfío de todo lo que viene de la factoría de Sánchez. Lo paso todo a los abogados de la Comunidad de Madrid para que me lo miren bien. Y siempre encontramos todo tipo de chapuzas. Entonces, todo aquello que yo no no tenga que aplicar, no lo pienso aplicar. Y si veo que es bueno, efectivamente, así será. Pero primero lo pongo en duda desde el punto de vista jurídico, como la ley del sólo sí es sí y el 100% de las leyes de la factoría sanchista», ha sostenido.

«Dentro de mis competencias, lo que voy a intentar por todos los medios es no intervenir jamás la propiedad, nunca meterme en los precios de los alquileres, no intervenir la vivienda simplemente porque la vivienda es sagrada, es un derecho constitucional y la voy a defender. Entonces, en la medida en la que yo pueda, no pienso tocar una sola casa. Todo lo contrario. La vivienda solamente puede ser solucionada si hay oferta y se acabó, no cabe otra», ha zanjado.