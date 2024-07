El ayuntamiento comunista de Rivas, dirigido por la coalición de Izquierda Unida, Más Madrid y Equo con el PSOE, va a organizar en septiembre un festival de payasos para adoctrinar a niños contra Israel. El evento tendrá lugar el 6, 7 y 8 de septiembre en el marco del Festaclown y participará la Asociación Payasos en Rebeldía, que lleva recibiendo desde 2019 ayudas para «acciones de sensibilización y visibilidad de la situación en Palestina», tal y como han justificado desde el Consistorio de Aída Castillejo.

Se trata de un evento abierto a todo el público, adulto e infantil, pero especialmente orientado a este último grupo. La actuación de esta asociación tiene una gran carga política ya que, como puede comprobarse en su propia página web, el show de los payasos gira en torno a cuestiones relacionadas con Palestina y el conflicto contra Israel. De hecho, Payasos en Rebeldía está integrado en la campaña (BDS): «Boicot, desinversión y sanciones a Israel». También el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid intentó en 2016 adherirse a esta campaña (BDS) en un acuerdo plenario cuando era edil de Rivas Sira Rego, actual ministra de Juventud e Infancia, pero un tribunal acabó tumbándolo.

Se da la circunstancia de que el presidente de esta asociación es Abraham Pavón, quien en las últimas elecciones municipales de mayo de 2023 aparecía en el número 21 de la lista electoral de Izquierda Unida, Más Madrid, Verdes Equo que encabezaba la alcaldesa de Rivas. Pavón no consiguió escaño en la corporación municipal. En la Junta de Gobierno Local del 24 de julio, el ayuntamiento aprobó el gasto por importe de 25.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 para Payasos en Rebeldía. Además, esta misma compañía recibió el año pasado dos subvenciones a través de un convenio de colaboración de 43.500 euros.

Desde el PP, su portavoz en Rivas, Janette Novo, ha denunciado que el ayuntamiento ripense haya suscrito esos convenios con una persona muy cercana al equipo de Gobierno mientras los vecinos de Rivas «que no llegan a fin de mes por la enorme carga fiscal están pagando el dispendio de los que llevan gobernando más de 40 años con total impunidad y sin que podamos comprobar el destino real de estos recursos».

En este sentido, desde el Partido Popular han pedido las facturas que justifiquen los trabajos de la compañía de payasos, pero el ayuntamiento no ha querido proporcionar todas las que tiene, y las que sí han mostrado el PP duda que sean ciertas porque «todos los gastos de desplazamiento, comida, alojamiento y transporte los factura un centro cultural en Palestina que no tiene capacidad para facturar dichos conceptos».

Además de Payasos en Rebeldía, Abraham Pavón es presidente también de la asociación Kanbahiota Trup y Arribas Circo. Las tres reciben subvenciones del Ayuntamiento de Rivas. La Junta de Gobierno Local del Consistorio aprobó el pasado 17 de julio dar luz verde a la modificación del convenio entre el consistorio ripense y la asociación Kanbahiota Trup para sumar la carpa de Arribas Circo a la lista de espacios escénicos en los que desarrollar la programación cultural diseñada por la concejalía de Cultura y Fiestas. Una manera de seguir financiándoles a «toda costa», según denuncia el PP de Rivas.

«El ayuntamiento continúa financiando con dinero de todos los ripenses a las asociaciones Payasos en Rebeldía y Kanbahiota Trup, ambas representadas por una persona que iba en la lista electoral de IU en las pasadas elecciones municipales. Y lo hace con total impunidad en la cara de todos los vecinos. Tenemos los documentos de registro de ambas asociaciones en el mismo domicilio y tenemos el histórico de todos los convenios, así que de nada les vale cambiar ahora al firmante de uno de ellos porque sabemos quién está detrás».

Y añade Janette Novo: «El ayuntamiento tiene que dejar de colaborar con entidades que promueven el boicot a Israel y destinar los recursos de los vecinos de Rivas Vaciamadrid a las inversiones que tanto necesita nuestro municipio».

Rivas financia la UNRWA

La cara visible de Payasos en Rebeldía es Iván Prado que, en 2010, fue deportado desde Tel Aviv después de que la seguridad israelí lo acusara de mantener contactos con grupos terroristas palestinos. El Gobierno hebreo aseguró que Prado no quería dar toda la información sobre los motivos de su viaje a Israel y «había partes que quería ocultar». «Prado tenía contactos con una organización terrorista palestina», señalaron desde el Ejecutivo israelí. Un extremo que siempre ha negado Prado, que en su defensa dijo: «No conozco a nadie de Hamás ni a ningún miembro o dirigente de ninguna organización terrorista. Simplemente me negué a abrir mi correo electrónico sin que me dieran algún motivo para hacerlo».

El Partido Popular ha denunciado en muchas ocasiones la falta de claridad que tiene esta asociación con el uso de los recursos, particularmente por sus lazos con la UNRWA ( Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina) que está siendo investigada por una posible conexión con Hamás.

Y es que mientras muchos países y comunidades autónomas han suspendido su financiación a la UNRWA por posible relación con Hamás, el Ayuntamiento de Rivas mantuvo en enero una reunión con el Comité Español de UNRWA, en la que le informó sobre los proyectos de cooperación que mantiene en vigor con Palestina a través de la asociación Payasos en Rebeldía.