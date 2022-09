Primeros desmarques en el Gobierno socialcomunista respecto al indulto al ex presidente andaluz José Antonio Griñán. Cierto es que no ha sido un ministro socialista, que tendría mucho más impacto, pero al menos el aviso está lanzado desde el otro lado del Gobierno. Ha sido Alberto Garzón, ministro de Consumo, quien se ha mostrado rotundamente en contra de conceder el indulto por parte del Gobierno que pide la familia del ex presidente socialista de la Junta de Andalucía. En concreto, ha asegurado que «no procede» que se lleve a cabo.

Ha querido explicar su decisión asegurando que «si en este momento la sociedad lo que ve son indultos a personajes políticos, independientemente del signo que sea, después de un caso de corrupción acreditado (…) creo que nos estamos metiendo en un problema», ha indicado Garzón.

Según ha explicado Alberto Garzón al ser preguntado por el indulto a Griñán, no le conoce personalmente, aunque sí usa el argumento aventado por varios socialistas que le ven como un «hombre afable» que ha «cargado con todas las culpas» del proceso. Aun así, sostiene que cree que «no procede» concederle esta medida de gracia.

Pese a ser consciente de que sus declaraciones pueden crear polémica en el seno del Ejecutivo, Garzón ha matizado que es un Gobierno de coalición y que sus palabras responden a una opinión personal desligándolas así de la línea de Unidas Podemos.

Entre las filas socialistas, numerosas personalidades han apostado ya por la concesión del indulto a Griñan, entre ellos, Felipe González, Alfonso Guerra o José Luis Rodríguez Zapatero. Recientemente, varias personas firmaron a favor de la medida, entre las cuales, incluso, había cinco integrantes del PP.

Pero hay también muchas voces dentro del PSOE que entienden que no debe concedérsele el indulto al condenado Griñán. Primero, porque una gran parte de la ciudadanía no lo entendería. Y después, porque recuerdan la cercanía del 28 de mayo de 2023, fechas de las elecciones locales y algunas autonómicas. Según entienden dichas voces, la concesión de la medida de gracia perjudicaría electoralmente al PSOE en Sevilla y en los demás ayuntamientos.

Entre quienes se han manifestado en contra del indulto a Griñán se encuentran el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

La petición de indulto parcial formalizada ante el Ministerio de Justicia por la familia del expresidente socialista frente a la sentencia del Supremo que ratifica la condena del mismo a seis años y dos días de cárcel impuesta por la Audiencia de Sevilla por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, suma ya más de 4.000 firmas de personalidades del mundo de la política, las artes o el deporte, según han confirmado a Ep fuentes de la familia.