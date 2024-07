Así hacía negocio la conseguidora Begoña Gómez en conflicto de intereses con Sánchez: todo el entramado

El juez Juan Carlos Peinado ha aclarado en un reciente auto que a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se le investiga por «todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno». La mujer del inquilino de la Moncloa -que declarará este viernes como imputada- está acusada de presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y el propio Sánchez se halla bajo sospecha por un supuesto conflicto de intereses, ya que no se inhibió en decisiones del Consejo de Ministros que fueron favorables a la actividad profesional de su pareja.

El entramado de los Sánchez salpica a diversos ministerios, empresas públicas y privadas, instituciones académicas y comisionistas natos que enlazan el caso Begoña Gómez con el caso Koldo. Aquí las principales conexiones con el Gobierno que usó la mujer del presidente para hacer carrera en el sector de la captación de fondos, creyéndose impune.

Complutense-Transforma TSC

Begoña Gómez comenzó su relación con la Universidad Complutense como codirectora de estudios de formación continua en Técnico de Fundraising allá por el curso 2012/2013, según la propia UCM. Fue en 2018, tras la llegada Pedro Sánchez a la Moncloa, cuando saltó a los titulares esta actividad docente de Gómez pese a no tener siquiera la licenciatura oficial en Marketing.

El entonces rector Carlos Andradas defendió su capacitación. En 2020, bajo mandato ya del rector Joaquín Goyache, volvió a estallar la polémica al convertirse en directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva e impartir otro máster sobre esta materia.

El gurú de la confección de estos estudios fue Carlos Barrabés, docente y pieza clave del claustro de profesores de esta cátedra (la única de medio centenar dirigida por una persona que no es ni licenciada ni doctora). El conocido empresario aragonés, colaborador de Begoña Gómez, se vería luego agraciado con distintos contratos millonarios del Gobierno, pero esta circunstancia será analizada más abajo. Los dos patrocinadores de la Cátedra fueron Fundación La Caixa y Reale Seguros.

Como pieza fundamental de la actividad profesional de la mujer de Sánchez en la Complutense figura la puesta en marcha de un software para unir los intereses de empresas privadas, ONG y la Administración Pública mediante fórmulas, acuerdos, convenios y contratos beneficiosos para todas las partes. Begoña Gómez llamó Transforma TSC a esta iniciativa, alojada en una web del mismo nombre, la registró como marca y creó una empresa con idéntica denominación.

Para el desarrollo de esta web hubo un concurso público de la Complutense que recayó por 60.500 euros en la empresa Deloitte Consulting. La UCM reclama saber quién se quedó con la propiedad de la plataforma desarrollada para la cátedra de Begoña Gómez. El PP ha instado al Ministerio de Universidades a pedir que le retiren la cátedra y que la esposa de Sánchez devuelva el dinero.

Begoña Gómez, entre Paco Boya y Carlos Barrabés.

La Cámara de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, firmó un convenio con esta cátedra de la UCM, de cuatro años de vigencia cuatro años, para la celebración de foros con pequeñas y medianas empresas (pymes) donde se les presentó como «gratuita y desarrollada por la Complutense» la herramienta registrada a nombre de Begoña Gómez. La Cámara de Comercio de España, concebida como corporación de derecho público tutelada por el Ministerio de Economía, promovió la plataforma de la mujer de Sánchez a través de su red de cámaras territoriales y la inscripción en el máster con un coste de más de 7.000 euros por alumno.

Carlos Barrabés-Red.es

El empresario Carlos Barrabés, emprendedor del mundo de la montaña y la digitalización, además de colaborador de Begoña Gómez en el proyecto de su cátedra, ha recibido en los últimos años numerosos contratos del Gobierno de Pedro Sánchez, algunos incluso después de que la propia esposa del presidente del Gobierno avalara su contratación a través de cartas.

Así ocurrió en 2021 con tres lotes de dos contratos de la empresa pública Red.es, dependiente entonces del Ministerio de Economía y ahora del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. En el momento de la confección de los pliegos de estos contratos, cuya similitud en el procedimiento ha sido advertida por la Guardia Civil, se encontraba al frente de Red.es el director David Cierco, fontanero socialista próximo a Sánchez, a Begoña Gómez y al propio Barrabés.

Cierco, otro pupilo del ex ministro Miguel Sebastián, trabajó con Sánchez en Ferraz, fue candidato del PSOE en Pozuelo de Alarcón (lugar donde vivía la pareja antes de instalarse en la Moncloa) y ya conocía a Barrabés de su etapa anterior como alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. OKDIARIO también ha publicado cómo Sánchez y el empresario aragonés se conocían de la etapa de éste en la oposición, cuando disfrutaba de jornadas de esquí en Benasque (Huesca), epicentro del imperio Barrabés.

El juez Peinado ha explicado que estos tres expedientes -adjudicados por Red.es a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next SLU (la sociedad de Barrabés) y The Valley Digital Business School SL- han sido los únicos que ha remitido a la Fiscalía Europea por tratarse de fondos europeos. Y es que, para el instructor, hay otros contratos del Gobierno a empresas de Barrabés que merecen ser investigados. Por ejemplo, uno de estos expedientes citados en el informe de la Guardia Civil hace referencia a una adjudicación de casi 2 millones de euros por parte de Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes, a la mercantil Innova Next SLU en noviembre de 2022.

Globalia-SEPI

Una vez más Barrabés, socio de Begoña Gómez, juega aquí un papel significativo. Conocido por su cercanía al PSOE, el consultor invitó en 2019 a la mujer de Sánchez a unas jornadas de sostenibilidad celebradas en Ifema. Semanas después, el empresario de Pirineo medió para que Begoña Gómez conociera al consejero delegado de Globalia y Air Europa, Javier Hidalgo.

En enero de 2020, los primeros premios organizados por Globalia y el IE Africa Center -donde Begoña Gómez fue directora entre 2018 y 2022 tras dejar la consultora Inmark- se entregaron en la sede del negocio de Barrabés en Madrid. La esposa del jefe del Ejecutivo acudió a este cita y se dejó fotografiar junto a Hidalgo y los galardonados. En octubre de 2020, poco meses después de apoyar por carta a la UTE vinculada a Barrabés, arrancó la primera edición del Máster en Transformación Social Competitiva de la UCM, relacionado con su cátedra e impartido, entre otros, por el emprendedor aragonés.

El pasado 5 de junio, en la comisión de investigación del Senado, Leticia Lauffer, ex directora de la empresa Wakalua Hub -filial de Globalia- admitió varios encuentros con la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. Además, aseguró que la empresa sólo abonó 1.700 euros, menos del 5% de los 40.000 euros de patrocinio que habían firmado con el IE África Center, que dirigía la esposa de Pedro Sánchez.

El acuerdo incluía un patrocinio para financiar dos becas del Africa Center. Firmado con fecha 17 de enero de 2020, contemplaba el pago de un total de 40.000 euros, de los cuales 25.000 estaban destinados al patrocinio de dos becas para los ganadores de un concurso y otros 15.000 euros a gastos de organización de eventos y coste de vuelos.

Wakalua se creó en 2019 como un hub de innovación empresarial impulsado por la Organización Mundial de Turismo (OMT). De nuevo, el grupo Barrabés apoyó aquella plataforma, tanto que empresas del mismo compartieron sede con la subsidiaria de Globalia.

El empresario Víctor de Aldama. (Foto: EP)

En septiembre de aquel año, meses después de la creación de Wakalua, se celebró en San Petersburgo (Rusia) la XXIII reunión de la Asamblea General de la OMT, con más de 1.000 participantes y 124 países convocados. Allí coincidieron por primera vez Begoña Gómez y el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo.

Al evento asistió también Víctor de Aldama, principal comisionista del caso Koldo, en calidad de cónsul de Georgia. Precisamente, este nombramiento lo consiguió gracias al secretario general de la OMT, el georgiano Zurab Pololikashvili. Fue enero de 2019, cuando el propio Sánchez anunció que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, cedería gratis el edificio B del Palacio de Congresos a la OMT por un periodo de 75 años. Justo cuando este organismo de la ONU contribuía a la actividad profesional de Begoña Gómez por medio del IE Africa Center.

Lauffer confirmó también en el Senado la presencia y participación de la mujer del presidente del Gobierno en dos reuniones celebradas en la sede de Globalia en junio y julio de 2020, si bien negó que en esos encuentros se hablara del rescate de Air Europa, que se produjo en medio de ambos por parte del Gobierno. En concreto, el Consejo de Ministros del 3 de julio de 2020, sin la abstención de Sánchez, aprobó la creación de un fondo público de 10.000 millones de euros, controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad del Ministerio de Hacienda, para inyectar capital en empresas que necesitaran financiación por los efectos de la Covid.

Finalmente, la compañía Air Europa, de Globalia, entre otras grandes firmas, acabó siendo rescatada por el Ejecutivo el 3 de noviembre de 2020. Sánchez también participó en aquel Consejo de Ministros y votó a favor del rescate público por 475 millones de euros pese a que el grupo Globalia había estado patrocinando actos del IE Africa Center de Begoña Gómez. Lo mismo ocurrió en el Consejo del 16 de marzo de 2021 que aprobó 320 millones para Avoris, agrupación de touroperadores del mismo grupo.

Aldama-Transportes

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió esta investigación contra la mujer del jefe del Gobierno a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias. El escrito señala que «valiéndose de su status personal de esposa del presidente, ha venido avalando o recomendando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

Asimismo, la acusación alude a las reuniones que mantuvo Begoña Gómez con Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama Koldo, y con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en fechas coincidentes con el citado rescate, señalando que «Aldama, el contacto de Begoña Gómez, ganó 6,67 millones de euros gracias a sus operaciones con el PSOE» en las adjudicaciones para el suministro de mascarillas en pandemia.

Según el sumario del caso, De Aldama, también presidente del Zamora CF fue «la persona que facilitó a Soluciones de Gestión -la empresa a la que se adjudicaron los contratos- información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata». La trama se llevó cuantiosos contratos del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, a través de Adif y Puertos del Estado, entre otros licitadores públicos.