El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chavez, ha pedido perdón por el videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso grabado en la Catedral de Toledo y que contiene «lenguaje visual provocador». Cerro Chavez dice que desaprueba las imágenes y asegura que «desconocía absolutamente la existencia de este proyecto, el contenido del mismo y el resultado final».

La polémica está servida. Cerro Chavez ha enmendado la plana al deán de la Catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer, que justificó la grabación del último videoclip de C. Tangana titulado Ateo. «El vídeo no afecta a la fe», ha asegurado el deán pese a que reconoce que utiliza un «lenguaje visual provocador», destacando que a ciertas actitudes de intolerancia contrapone la comprensión y acogida de la Iglesia. «Es un lenguaje propio de la cultura de nuestro tiempo y se ha atendido al bien que pueda producir en los alejados».

Ha lamentado que a algunas personas les pueda producir desagrado. «Pedimos disculpas si ha podido herir su sensibilidad», apunta, para afirmar que «la finalidad ha sido exclusivamente favorecer el diálogo con la cultura contemporánea, preservando siempre la fe de la Iglesia».

Nota aclaratoria del #ArzobispadodeToledo ante el video grabado el pasado mes de septiembre en la @SICP_de_Toledo pic.twitter.com/XGsfRY4zEN — Archidiócesis de Toledo (@architoledo) October 8, 2021

«La Catedral Primada ha procurado mantener un diálogo sincero con las manifestaciones culturales del momento, tratando de responder a lo que hoy nos pide la Iglesia», concluye.

El arzobispo ha asegurado que se compromete «a revisar el procedimiento seguido para evitar que vuelva a suceder algo semejante», por lo que se comenzará a «elaborar inmediatamente un protocolo para la grabación de imágenes de difusión pública en cualquier templo de la Archidiócesis».

Letra de ‘Ateo’

Este amor es como una religión

Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía

Historias que la gente no olvidó y me recuerdan cada día

Sigue, que vivo aquí, no me va a matar una vieja herida

Déjales que hablen mal, se mueran de envidia

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro bajó del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo

Ahora creo

Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella

Y mientras cuentan cuentos estoy yo solo, bachatas y una botella

Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara

Y que me perdone la Virgen de la Almudena

las cosas que hago en tu cama

Sigue, que vivo aquí, no me va a matar una vieja herida

Déjales que hablen mal, se mueran de envidia

Que hablen

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro bajó del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo

Que se mueran de envidia

Me sacaste de la oscuridad

Somos un asunto de gravedad

Tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad

Ya no sé lo que me pasa

Ahora nada te reemplaza

Tu boca es como mi casa

Lo que ellos dicen parece veneno

Si me preguntan yo les diré que no lo sé

Quiero gritar que te echo de menos

Dame del agua bendita que calma mi sed

El último romántico (El madrileño)

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro bajó del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo