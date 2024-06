El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha declarado este sábado la excomunión de diez monjas clarisas de Belorado (Burgos) que han afirmado haberse «separado voluntariamente» de la Iglesia Católica. La decisión del arzobispo de Burgos se ha producido después tras haber recibido un burofax en el que las ya ex religiosas desestiman comparecer ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos por no reconocer su autoridad. En el mismo burofax al arzobispo de Burgos, las monjas clarisas han recordado que ya se «desvincularon» de la Iglesia Católica tras firmar su Manifiesto Católico, escrito por la abadesa sor Isabel de la Trinidad, en el que han notificado su incorporación a la secta Pía Unión de San Pablo Apóstol después de una disputa por la venta de un convento de Vizcaya.

En el citado burofax, las monjas clarisas han afirmado que ya se «desvincularon» de la Iglesia Católica el día 8 de mayo, firmando su Manifiesto Católico ante notario, haciéndolo público el 13 de mayo y notificado el día 14 de mayo. En la misma nota, las religiosas han negado su apoyo al Papa Francisco y han indicado que no reconocen a ninguno de sus predecesores hasta Pío XII, fallecido en 1958.

A la vista de esta declaración de «separación voluntaria» de todas y cada una de ellas, recibida por burofax, el 21 de junio de 2024, lo que viene a ratificar lo que ya expusieron con anterioridad de modo fehaciente de diversas formas, este sábado, 22 de junio, el arzobispo de Burgos, comisario Pontificio y representante legal de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, ha comunicado el decreto de declaración de excomunión y la declaración de dimisión (expulsión) ipso facto de la vida consagrada a todas y cada una de las diez hermanas que han incurrido en cisma.

El Arzobispado de Burgos ha explicado que existe todavía comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión, al no haber secundado el cisma: son cinco hermanas mayores y otras tres hermanas más jóvenes que, aunque en este momento no se encuentran en el monasterio, pertenecen a la comunidad al estar incardinadas en ella.

Asimismo, el Arzobispado ha remarcado que las hermanas mayores son una «prioridad» en sus preocupaciones, de modo que la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto la forma de atender de modo inmediato a estas hermanas en el mismo Monasterio de Belorado, desplazando para habitar en el monasterio a algunas hermanas procedentes de otros monasterios de la Federación.

Problemas por la venta de un convento

La raíz de la decisión de las monjas de abandonar la Iglesia Católica se debe a la negativa del Papa Francisco de concederles la «licencia de venta del convento de Derio».

Las clarisas han señalado a la Iglesia Católica, centrando sus acusaciones en los obispos de Burgos y Bilbao, de que han impedido la venta del convento de Derio para conseguir liquidez necesaria para comprar el convento de Orduña y recuperar en gasto en inversión realizado para arreglar el tejado después de alcanzar un acuerdo de compra con sus titulares. Según las monjas, tras cumplir con sus compromisos, presionadas por los obispos, la abadesa de Belorado ha reconocido que decidieron romper el pacto.

Pecados para ser excomulgado