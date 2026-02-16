Vicente Gil analiza con Cake Minuesa y Fran Carrillo las claves de este 16 de febrero de 2026.

Se abre en España el debate sobre el uso en público del burka y el niqab .

y el . En España no está prohibido como ya han hecho otros países europeos.

Vox ha propuesto en el Congreso prohibirlos por respeto a la dignidad de la mujer y por razones de seguridad.

El PP apoya a Vox, Junts piensa su voto.

El Gobierno y sus socios de ultraizquierda se oponen.

Txeroqui, Josu Ternera. La insoportable complicidad de Sánchez con ETA/Bildu