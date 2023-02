Antonio Navarro: «Son los que votaron la ley famosa del sí es sí, en contra de la prostitución y del delito fiscal»

Marco Antonio Navarro Tacoronte era el mediador que se encargaba de conseguir las mordidas que varias empresas pagaban, a diferentes cargos del Partido Socialista a cambio de beneficios políticos. El hombre estaba en todas las reuniones y en todos los eventos que, según señala en su declaración judicial, organizaba el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Hoy, en una entrevista concedida a OKDIARIO, recuerda que no sólo los investigados se beneficiaban de los empresarios favorecidos. También diputados del PSOE que, a día de hoy, siguen ocupando su escaño.

Pregunta.- ¿Cuántos diputados participaron en esas comidas? ¿De qué número estaríamos hablando? ¿Cuántos miembros del Grupo Parlamentario Socialista, para decirlo de alguna forma, conocían todo lo que estaba pasando?

Respuesta.- Hombre. Mire, voy a hacerle una especificación muy importante. Yo no sé si lo sabían, si lo conocían o estaban informados. Yo no lo sé. Y en ese tema voy a ser tajante. Lo que sí sé es que vinieron 15 diputados a una comida que pagó un empresario, con el propósito de comer bien y beber bien a costa de un empresario, para proponerles a cambio que le ayudasen a través de diputaciones o comunidades a poder desarrollar su empresa.

P.- ¿Se cumplía con las empresas a las que se les obligaba a pagar, se daba esa contraprestación de los favores?

R.- Sí. Hombre con todas no, pero. sí.

P.- Sorprende algunas de las cosas que le hemos escuchado, que hemos ido viendo, por parte de miembros del Partido Socialista que se autodenominan muy progresistas, muy humildes.. Comidas con marisco, cocaína, prostitución…

R.- (Interrumpe) Un inciso. Un inciso. Perdone que le interrumpa. Estos señores son los que votaron a favor de la ley esta famosa de del sí o el sí o algo de eso. Los que votaron también en contra de regular la prostitución y del delito fiscal. ¿Muy bien, verdad? Ahí te lo voy a dejar.

P.- ¿Le preguntaba si entiende que a la ciudadanía le chirríe, el que gente que hace eso que se denominan socialistas, con estas comilonas, estas fiestas con dinero desorbitado…?

R.- ¿Te me estás dejando atrás la cocaína y la prostitución, o me la nombraste, porque…? Mira, me da vergüenza. Antes no me daba, antes no tenía escrúpulos para nada. Pero bueno, con esta situación, repito, te paras a pensar quién hemos ayudado, a quién hemos sacrificado? Y te remueves todo…. Bueno, como no sé cómo explicártelo en este caso, pero si te vale de algo, la comida fue maravillosa, maravillosa.