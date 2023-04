Antonio Moreno, de actor porno gay a candidato del PP a alcalde en una localidad de Albacete

El Partido Popular ha hecho un fichaje de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo que está dando mucho que hablar. Se trata de Antonio Moreno, flamante aspirante popular a la Alcaldía de Carcelén (Albacete) y que era conocido en otros campos como Héctor de Silva. La razón: ese era su nombre artístico en una anterior ocupación, la de actor de cine porno de temática gay. Ahora, este ganadero albaceteño ha dado el salto a la política y será la cara visible del PP en la localidad de Carcelén.

Lo cierto es que Antonio Moreno ha tocado muchos palos en su vida profesional antes de dar ahora el salto a la política. Después de su periplo como actor, fue bombero forestal en Castilla-La Mancha y fue destinado a Carcelén, donde ahora se presenta como candidato a la Alcaldía por el PP. «Me enamoré de este pueblo desde el primer día», ha contado a El digital de Albacete, el medio que ha relatado su historia.

Antonio Moreno ha contado sobre su etapa como actor porno que «aquello fue hace muchos años, fue una época de mi vida de la que tampoco me arrepiento», sin ánimo por tratar de esconder nada, al contrario. «Es una época de mi vida que desde el principio conocían tanto mi pareja como todo el mundo en el pueblo, nunca he ocultado nada».

En los últimos tiempos trabajaba como ganadero. «Estando aquí con la ganadería», explica, «el PP me propuso el nuevo proyecto en política y decidimos tirar para adelante. Somos un grupo de gente joven que hasta este momento no ha tenido nunca nada que ver con la política y creemos que nuestro pueblo puede ser bastante mejor». Incide en que «cuando el PP me dio la oportunidad de encabezar este proyecto les indiqué que no tenía ningún problema, pero que lo quería hacer con un grupo de gente que nunca hubiera tenido nada que ver con la política. He podido hacer una lista nueva y transversal, lo que queremos es que se olvide la rivalidad política y se trabaje por el bien del pueblo».