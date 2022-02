La invasión de Ucrania por parte de Rusia tiene consecuencias por todo el mundo. Es el caso de decenas de familias españolas cuyos bebés están a punto de nacer en ese país por gestación subrogada. OKDIARIO habla con Vanesa Martínez, una de las afectadas. Espera un hijo que puede nacer en cualquier momento.

«Teníamos pensado volar a Kiev la semana que viene pero ha estallado la guerra y no sabemos qué hacer. El Gobierno no nos dice nada. Llamamos y nos tiene abandonados», lamenta. Esta almeriense comenta que intentan contactar con la clínica de gestación subrogada y sólo obtienen información a cuentagotas. «Tenemos una intérprete que nos dice que la gestante está en un búnker en el hospital número 3 de Kiev, pero estamos muy preocupados porque salía de cuentas la semana que viene», agrega.

«Estamos desesperados. Teníamos pensado ir la semana que viene a Polonia y ahí esperar a ver si podemos cruzar la frontera para rescatar a nuestro bebé», prosigue Vanesa visiblemente emocionada. «Estaba previsto el viaje el jueves que viene, siempre que no nos llamaran antes porque nuestra gestante finaliza su gestación el 13 de marzo pero tuvo unos problemas. La intervinieron para quitarle unos puntos que le tuvieron que poner. El parto puede ser inminente y no sabemos qué va a pasar con nuestro bebé», remarca Vanesa.

«Estamos en Vélez-Rubio, un pueblo de Almería, y nuestra situación es de total desamparo», explica a 3.812 kilómetros por carretera de Kiev. «No logramos contactar con la clínica, sólo tenemos contacto con nuestra intérprete de español que nos dice palabras muy escuetas y sin contestar a ninguna pregunta. Y eso una vez al día, con suerte. Entendemos las circunstancias que ellos tienen que estar viviendo allí, que son ucranianos y no debe ser fácil, pero nosotros estamos aquí, y nos gustaría tener información», comenta su pareja que ha puesto el material genético para el nacimiento del bebé.

«Nos dice que están en un búnker, pero ya está. No sabemos si el búnker en Ucrania está equipado con todo lo que tiene que tener para dar a luz o no hay nada de eso», comenta apesadumbrada.

«Estamos desesperados»

«Tampoco sabemos qué pasará una vez que dé a luz. ¿Cómo podemos sacar a nuestro bebé de allí? El Gobierno español no lo reconoce como ciudadano español y no tenemos, por tanto, un salvoconducto para poder sacarlo. La embajada, hemos escuchado en las noticias, se ha se ha ido del país. Pedimos amparo al Gobierno español para poder sacar a nuestro bebé de Ucrania. Si no podemos entrar, no podemos sacar a nuestro bebé», relata.

«No podemos inscribir a nuestro hijo como ciudadano español porque en febrero de 2019 aprobaron una norma contra la gestación subrogada. ¿Cómo puede ser que no reconozcan a nuestros hijos como españoles cuando de padres sí que es español?», se pregunta. «Esto es desesperante», concluye.