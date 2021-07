Ángel García atraviesa una situación difícil. Su madre está en ERTE desde el pasado mes de diciembre. A pesar de que ya han pasado siete meses no ha recibido ni un solo pago de los que le corresponden. La situación se ha agravado después de que Hacienda le exija más de 1.500 euros por haber tenido dos pagadores: su empresa y el Estado. Ángel ha hablado con OKDIARIO para relatar su experiencia y su opinión al respecto.

PREGUNTA.- ¿Cómo tenéis pensado hacer frente al pago que os exigen?

RESPUESTA.- No podemos. No vamos a hacer frente al pago porque no podemos. Yo estoy intentando ayudar a mi madre y mi hermana también, pero tenemos sueldos normales. No sé cómo vamos a poder hacerlo.

Lo que más rabia me da es cuando me acuerdo del Pedro Sánchez, con su buena planta, diciendo que nadie se iba a quedar atrás. Nosotros, no es que nos hayamos quedado atrás, es que nos hemos salido de la carrera y no vamos a llegar nunca.

P.- ¿Cómo se siente tu madre?

R.- Mi madre se siente avergonzada. Como si ella estuviese haciendo algo malo. Todos los días le pregunto si necesita dinero, pero ella se siente mal.

P. – ¿Se siente culpable?

R. – Sí. Y está nerviosa porque cree que no va a poder pagar la hipoteca y que le van a embargar la casa.

P.- ¿Tiene algo que decirle a Pedro Sánchez?

R.- No quiero recriminarle nada, pero me gustaría saber en qué estaba pensando cuando prometió lo que prometió. Yo no le prometería a mi hijo que le voy a llevar a Eurodisney porque no puedo. No se me ocurre.

P. – ¿Cuál es entonces la solución?

R.- Lo único que se me ocurre es pedir un crédito. Es una locura, pero es lo único que se me ocurre.