C’s defendió en 2015 suprimir las subvenciones a sindicatos y patronal que ahora pide VOX

El líder de Ciudadanos abogó en su libro 'El cambio sensato' por "acabar con esas subvenciones de 700 millones de euros a patronal y sindicatos". También instó a acabar con la cuotas de género, lo mismo que ha planteado VOX al PP

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió en 2015 la eliminación de las subvenciones a sindicatos y patronal, la misma medida que ha incluido ahora VOX en su documento de 19 propuestas al PP para investir a Juanma Moreno y que rechazado ayer tanto por populares y naranjas.

“Me gusta bastante el modelo alemán, en el que los sindicatos tienen una alta afiliación y no dependen del presupuesto público, lo que permite acabar con esas subvenciones de 700 millones de euros a patronal y sindicatos, porque lo primero es ser de verdad independiente”, escribió el líder naranja en su libro El cambio sensato. 100 preguntas. 100 respuestas.

Esta posición de Rivera originó incluso la respuesta del entonces secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien respondió a Ciudadanos que “en el marco constitucional se reconoce la necesidad de financiar actividades sindicales y empresariales, que no sólo protegen a los afiliados, sino que amparan al conjunto de los trabajadores”.

En su documento de 19 propuestas para la investidura del presidente de la Junta de Andalucía, VOX introducen en el punto tercero, el relativo a la “Reducción del gasto político y del gasto redundante”, el compromiso de llevar a cabo una “reducción drástica (75%) de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales. Con el horizonte final de lograr su completa eliminación”, subraya.

“Violencia doméstica”

No obstante, ésta no es la única coincidencia entre las medidas del documento de VOX y el ideario de Ciudadanos en los últimos años. Por ejemplo, tal y como publicó OKDIARIO la pasada semana, tanto el propio Rivera como otros miembros de su partido pusieron sobre la mesa también en el año 2015 la necesidad de poner el foco en la violencia contra las mujeres, pero también contra cualquier episodio de “violencia doméstica”.

El líder centrista se pronunció así en diciembre de 2015: “Nosotros condenamos la violencia de género, queremos agravar todas las penas, no sólo las de las violencias contra las mujeres, sino toda la violencia doméstica y subimos un escalón a diferencia de otros”.

“En la violencia de género importa el género”, señaló “pero también hay otras violencias en el ámbito doméstico: como la de los hijos y entre parejas independientemente de su sexo. Elevamos el escalón de toda la violencia doméstica al agravante de la violencia de género. No al revés como se ha dicho. Lo que hacemos es equiparar en el agravante, por arriba, toda la violencia que se produce en el ámbito doméstico”, enfatizó el dirigente naranja.

VOX ha planteado ahora al PP —Ciudadanos ha rechazado sentarse a negociar— la derogación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género”. Para ello, reclama su sustitución por “una Ley de Violencia Doméstica que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia ‘de género’ y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista”.

Cuotas y duplicidades

Otros puntos donde hay enormes coincidencias entre las peticiones formuladas por VOX y el argumentario mantenido por Ciudadanos en estos años son: poner fin a las cuotas de género (la formación de Santiago Abascal reclama la derogación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía); el desmantelamiento de la ‘administración paralela’ y las duplicidades tras casi 40 años de mandato socialista; combatir el adoctrinamiento ideológico en las aulas; el fomento de la natalidad; o el control de las mezquitas fundamentalistas.