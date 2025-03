Álvarez-Cascos pide desestimar el recurso de la Fiscalía para repetir el juicio: «Tergiversa los hechos»

El ex presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ha encomendado a su defensa solicitar la desestimación del recurso de apelación presentado por la Fiscalía que pide anular la sentencia absolutoria por un delito de apropiación indebida contra el ex dirigente político. Esta anulación conllevaría la repetición del procedimiento judicial. «Tergiversa los hechos basándose en juicios de valor contradichos por las evidencias, por las pruebas aplastantes aportadas por los propios querellantes y por todos los testimonios convincentes aportados por personas independientes que acreditaron la veracidad de los hechos», ha expresado la defensa del ex líder regional.

Los letrados también argumentan, en relación a la sede del partido Foro Asturias en Madrid, que está documentalmente acreditado que dicha sede fue la única de las 26 sedes de la formación que pasó por la Comisión para el contrato y para su resolución. Por contra la Fiscalía afirma que «la formalización del contrato se hizo a escondidas de la Comisión Directiva del Partido y que firmó Teresa Alonso porque se lo puso en la mano el acusado».

«Es burdo y falso de toda falsedad lo que el Recurso de la Fiscalía cita en la misma página 21 del Recurso, al afirmar que se amplía el plazo de forma innecesaria para obtener dinero pues al acordar la cancelación anticipada del Contrato de Alquiler de Servicios vigente, lo que se propuso a la Comisión Directiva y se acordó no fue ampliar ningún plazo para obtener dinero sino acortarlo sine die», añaden desde la defensa de Álvarez-Cascos.

Considera la defensa de Cascos que «a base de opiniones no puede criticarse una sentencia absolutoria debidamente motivada con argumentos de peso basados en las pruebas practicadas en el acto del juicio oral» y añaden que «la Sentencia contiene una extenso razonamiento sobre el Alquiler de Servicios de la sede de Madrid , expresado de forma clara y concisa los motivos por lo que el Tribunal entiende que ‘existió y se utilizó’».

Añaden que en su Recurso la Fiscalía afirma que «se discute si era sede efectiva del partido» e inciden en que «solamente lo discutieron la Fiscalía y la Acusación Particular, frente a hechos reales acreditados por los testimonios los diferentes testigos».

Sobre la descapitalización de Foro Asturias la defensa del también ex secretario general del Partido Popular ha dicho que no existe tal descapitalización porque «gracias a Álvarez-Cascos, primero Presidente y después Secretario General, en el periodo entre 2011 y 2017, Foro obtuvo unos ingresos de 8.766.414,58 euros, tal como figuran en los balances contables y en los Informes de Tribunal de Cuentas».

«Los gastos que la Fiscalía imputaba a Álvarez-Cascos en su acusación inicial sumaban en total 180.000 euros en 7 años, apenas un 2% de los ingresos en dicho periodo. Acusar de descapitalización a Álvarez-Cascos, cuando Foro ingresaba 1.250.000 euros anuales de media en su etapa de dirigente, resulta un dislate insostenible y más si se compara con los aproximadamente 300.000 euros de anuales de ingresos a los que ha llevado Moriyón a Foro, desde su presidencia y fracaso electoral en 2019, por lo que sería Moriyón la responsable de la descapitalización que cita el Fiscal», han indicado en su escrito.