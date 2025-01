«Son de empresa, no personales», así justificó el nuevo alto cargo de Puertos del Estado, Pedro García Navarro, las firmas falsas que le han llevado a estar imputado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao. Según el acta de su declaración celebrada el pasado 10 de septiembre, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el alto cargo de Puertos del Estado imputado manifestó ser el director general de negocios de la empresa Berge desde donde se utilizó la firma de una trabajadora de baja para meter mercancía en España sin su consentimiento. Dijo haber conocido estos hechos tras la interposición de una querella por parte de la trabajadora de baja que ha dado origen al procedimiento.

García Navarro declaró ante la juez que le investiga por un presunto delito de falsedad documental. Negó ante la juez Ana Isabel Álvarez Fernández haber cometido irregularidades en la gestión de los certificados digitales de la compañía. El empresario dijo conocer la política de la empresa y que el certificado digital es un certificado de empresa, y se podía delegar siguiendo el procedimiento de la empresa. «Hay una política interna para delegar, y así poder seguir operando», matizó ante la juez, asegurando que tuvo conocimiento del conflicto laboral que se estaba produciendo en la empresa.

En concreto, el recién nombrado alto cargo de Puertos del Estado se refirió a una empresa controlada por Berge que tiene un certificado que sólo se utiliza para operaciones especiales. «Para el día a día, utilizaban el certificado delegado de la trabajadora», explicó ante el juez, admitiendo que cuando llegó la demanda laboral se hizo la transición para utilizar otros certificados y no el de la empleada de baja. «Desconocía que hubiera delegado su firma manuscrita, lo conozco por haberlo leído en los documentos del presente procedimiento», le manifestó al juez.

Pedro García Navarro no respondió a las preguntas de la acusación. Su abogado tampoco le formuló ninguna pregunta durante su declaración como imputado. El interrogatorio en los tribunales vascos se realizó mediante videoconferencia.

La investigación ha revelado el presunto uso de firmas manuscritas delegadas, una práctica que, según los investigados, desconocían hasta la presentación de la querella. El procedimiento judicial continúa abierto para determinar si existieron irregularidades en el uso de los certificados digitales y si estas podrían constituir delito.

Más declaraciones

El alto cargo de Puertos del Estado no es el único que ha declarado ante la juez. El instructor también ha citado a los responsables de las empresas involucradas el próximo mes de enero. Uno de los que ya ha declarado es el representante legal de Berge, Alberto Menéndez, que también compareció en la sala de vistas como investigado el mismo día que su ex jefe Pedro García Navarro.

El representante legal de la compañía dijo que el certificado es de empresa, no es personal y que es susceptible de ser delegado para el desarrollo de las actividades de la compañía. «Este tipo de certificados en la empresa principalmente lo tenía la trabajadora de baja y posteriormente otras personas y se decidió que otras personas tuvieran el certificado después de recibir una demanda laboral», explicó. Y prosiguió: «No me consta ninguna recomendación de no delegación del certificado y ningún organismo nos indicó que se haya realizado la utilización del certificado incorrectamente».

Tanto Pedro García Navarro, como Alberto Menéndez defendieron que los certificados son corporativos y no personales, argumentando que existe una política interna que permite su delegación para garantizar la continuidad de las operaciones empresariales. «El certificado es de empresa, no es personal, y es susceptible de ser delegado para el desarrollo de las actividades de la compañía», manifestó Menéndez durante su declaración.

Cese de la empresa

Los días previos a la declaración del alto cargo de la empresa estatal Puertos del Estado, él mismo cesó de una de las empresas vinculadas al procedimiento. Según los documentos notariales a los que ha tenido acceso este periódico, se identifica a Pedro García Navarro como administrador único de Sergu S.A., empresa de la que dejó de ser administrador durante las fechas en torno a su declaración. El recién nombrado director de Explotación de Puertos del Estado omitió esta desvinculación empresarial, firmada ante notario, en su declaración ante la juez.