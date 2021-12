El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP,, señaló hace varios días que por «dignidad», el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería «dimitir en bloque» tras las manifestaciones de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en las que aseguró que avisó a Moncloa en febrero del peligro del Covid y no le hicieron caso. «El Gobierno de Sánchez nos mintió a todos los españoles y Díaz queda retratada como lo que es, porque ahora dice eso, pero el 5 de marzo dijo que no pasaba nada, que no había que preocuparse».