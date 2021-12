El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido la «dimisión en bloque» del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras desvelar Yolanda Díaz que avisó en febrero del peligro del Covid a Moncloa y no le hicieron caso. «El Gobierno de Sánchez nos mintió a todos los españoles y Díaz queda retratada como lo que es, porque ahora dice eso, pero el 5 de marzo dijo que no pasaba nada, que no había que preocuparse», recuerda Almeida.

Almeida se ha referido así a la polémica que ha desatado una tormenta en el seno del Gobierno y que ha demostrado a los españoles, una vez más, que Pedro Sánchez ha mentido sobre el Covid. Almeida participaba este jueves en la entrega de los premios Antena de Oro, en los que el pueblo de Madrid ha sido galardonado, y que se han celebrado en el Palacio de Cibeles, sede del Consistorio

El alcalde ha aprovechado la ocasión para referirse al veto a periodistas que han planteado PSOE, Podemos, ERC, Bildu y PNV. «No existen burbujas mediáticas, ni preguntas incómodas. Que el problema no son las preguntas incómodas sino la falta de respuestas y, por tanto, nosotros abrimos la mano a todos los medios de comunicación», ha recalcado.

Sobre el acto en el que coincidieron la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Pablo Casado, el portavoz nacional del PP ha recalcado que «no había nada que pacificar» en la relación entre Casado y Ayuso porque «se ha ido produciendo un relato apocalíptico sobre la relación entre Ayuso y Casado, y lo que se pudo ver es que ese relato de enfrentamientos no se corresponde con la realidad».

Almeida, aprovechando el momento, ha querido lanzar todo tipo de halagos a la figura de Mariano Rajoy, que tuvo que dejar la Presidencia «por una moción de censura indigna» y tres años después «España está mucho peor de cómo la dejó Rajoy».