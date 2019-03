Almeida dice que desea “lo mejor” a Cifuentes pero los casos penales los depura la justicia

José Luis Martínez-Almeida en el Foro Madrid. (Foto. PP)

El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha expresado este sábado que, en lo personal, le desea "lo mejor" a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, pero ha admitido que las responsabilidades penales hay que depurarlas desde el punto de vista judicial, por lo que no quiere entrar a valorar si cree en su inocencia o no en el 'caso máster'.