La Palma se encuentra en alerta desde primera hora de este lunes. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta en toda la isla tras detectarse un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado un cero energético y la pérdida total del suministro en el territorio insular sobre las 06:42 horas.

El Ejecutivo autonómico ha aplicado el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), aprobado mediante el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, para declarar la situación de alerta en toda la isla.

La activación de la alerta tiene como objetivo realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, facilitar la coordinación entre las administraciones y los organismos implicados y evaluar las posibles afecciones a los servicios esenciales, mientras se trata de recuperar el suministro progresivamente, según la información facilitada por Emergencias.

El apagón ha afectado al conjunto de la isla de La Palma, donde se ha producido la interrupción completa del suministro eléctrico. La Dirección General de Emergencias mantiene así activados los mecanismos de seguimiento y coordinación previstos en el PLATECA ante este tipo de incidencias.

El origen del apagón en La Palma

Un total de 50.508 abonados se encuentran sin suministro eléctrico en La Palma aunque ya se han iniciado los trabajos para iniciar la reposición del sistema. Red Eléctrica aún no precisa el origen del incidente, pero explica que la isla se ve afectada por tormentas eléctricas derivadas de un fuerte episodio de lluvias.

Eso sí, la compañía ha precisado que el apagón se produjo después de que se desconectara la central térmica de Los Guinchos, pero se desconocen las causas. Además, la línea Guinchos-Valle de 66 kilowatios, única línea de transporte en la isla y que corresponde a Red Eléctrica, continúa indisponible por ese incidente que se produjo esta madrugada con anterioridad al cero.

Desde REE, operadora del sistema, señalan que ya se ha iniciado el proceso de reposición en la isla para restablecer el servicio «en el menor tiempo posible» y se está a la espera de que se conecte de nuevo la central de Los Guinchos al sistema.

El Gobierno «pendiente» del apagón en La Palma

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que se encuentra «pendiente» del cero energético en La Palma y de la evolución de las condiciones meteorológicas en Canarias.

«Pendiente de la evolución de los temporales en Canarias y del cero energético que se está produciendo en estos momentos en La Palma. El Gobierno de España está en contacto con las autoridades y con el Gobierno de Canarias ante la situación», ha asegurado en un mensaje en la red social X.

En alerta también por el tiempo

La isla también se encuentra desde las 02:00 horas en situación de alerta máxima por lluvias, pues la actividad convectiva se está desarrollando con notable intensidad en el este de la isla, donde se han registrado acumulaciones de hasta 62 litros por metro cuadrado en una hora y 138 litros en 12 horas.