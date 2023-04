Alejo Vidal-Quadras: «Barcelona es un estercolero»

El ex presidente del PPC, Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox, ha reconocido durante una entrevista a OKDIARIO que «los grandes partidos nacionales catalanes no han estado a la altura y el electorado catalán constitucionalista ha sufrido muchos engaños». Durante el encuentro con este periódico, mantenido en Barcelona este miércoles en el marco de un acto celebrado por Valents para respaldar a su candidata a la alcaldía de Barcelona, Eva Parera, presidenta de este partido político, Vidal-Quadras ha hecho hincapié en que «Barcelona ahora ha perdido el prestigio y ahora es un estercolero. Barcelona es un puro disparate. Esta alcaldesa está a favor del delincuente y en contra de la víctima», ha ahondado en referencia a Ada Colau en el marco del citado acto, que ha reunido a Vidal-Quadras con Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos, que ha llevado como nombre El futuro de la Cataluña constitucional.

Parera ha destacado en declaraciones a OKDIARIO que «los valores de siempre que se han perdido y venimos a levantar la voz y a trabajar la unión del constitucionalismo». «Estamos hartos de los populistas independentistas, las okupaciones ilegales, la inseguridad», ha indicado sobre uno de los grandes desafíos de Barcelona. Durante el encuentro, ha querido destacar además que «hay 800.000 catalanes que no votaron en las últimas elecciones autonómicas porque no se sentían representados» en el contexto de su candidatura como alternativa al electorado que no conecta con los partidos políticos de Cataluña.

En declaraciones a OKDIARIO, el ex fundador de Ciudadanos Francesc de Carreras ha lamentado que «Ciudadanos es un partido que está en caída libre. En Cataluña pasa que desde hace 43 años domina el nacionalismo con una ideología perversa y totalitaria». En este sentido, José Vargas, víctima de Eta en el atentado de Hipercor y presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, que también ha acudido al acto, ha hecho hincapié en la degradación de Barcelona y Cataluña, donde además de víctima para el resto de su vida, sufre el acoso y desprecio separatista que prefiere darle voz en TV3 a Arnaldo Otegi. Durante sus declaraciones, incluso ha subrayado que han prohibido dar charlas en los colegios a las víctimas del terrorismo: «A mí como representante de las víctimas del terrorismo en Cataluña me insultan, me dicen que soy un charnego, un fascista».