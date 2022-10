Alejo Vidal-Quadras: «La pasividad del tándem de inútiles Rajoy-Soraya animó a los golpistas el 1-O»

«La pasividad del tándem de inútiles Rajoy-Soraya animó a los golpistas el 1-O». Así lo cree Alejo Vidal-Quadras, ex vicepresidente del Parlamento europeo, ex miembro del PP y uno de los fundadores de Vox (ya fuera del partido). En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Vidal-Quadras define a Mariano Rajoy como un “funcionario abúlico” y a Soraya Sáenz de Santamaría como “su oficial mayor”. “Ambos -añade- con una mezcla de indolencia, ineptitud y cobardía”, que, para Vidal-Quadras, fue un acicate y un estímulo para que los golpistas se vinieran arriba y llegaran hasta el 1-O: “Les dio alas ver que, enfrente, no había un gobierno sino un funcionario abúlico con una oficial mayor que la pobre tampoco era capaz de afrontar la situación. Pensaron: ‘con estos dos inútiles seguro que podemos llevar esto adelante’”.

Alejo Vidal-Quadras sostiene que “el 1-O no lo frenaron Rajoy y Soraya, sino la estructura sólida y asentada de nuestro estado, que funcionó a pesar de ellos”. Para Alejo Vidal-Quadras, Rajoy y Soraya tenían un sistema para no equivocarse: no hacer nada.

En la entrevista, Vidal-Quadras recuerda que “algunos ya advertimos que pasaría” y sitúa el inicio de este largo proceso en Jordi Pujol “y lo que él llamaba el gradualismo”: “El plan estaba trazado por Pujol y toda su gente desde el inicio de la Transición. Lo disimulaban, pero iban dando pasos en lo que Pujol llamaba el gradualismo. Es decir, cada paso adelante, cada nueva competencia, recepción de fondos de dinero, asunción de impuestos, cada avance en el control institucional de Cataluña, de los medios, de la educación, de las administraciones… lo tenía planeado. Cada paso, pensaba Pujol, tenía que ser lo suficientemente pequeño para no alarmar, pero para que el conjunto de todos los pasos, con el tiempo, llevara al objeto soñado de la quimera de la independencia”.

Alejo Vidal-Quadras considera a Junts “un grupo de enajenados que requieren tratamiento médico” y reconoce a ERC “una cierta racionalidad aún”. Tal es así, que cree que “ERC se dio cuenta el 1-O de que la independencia de Cataluña es imposible y no se producirá nunca ni con un gobierno como el que padecemos con Sánchez aliado con ellos ni con un gobierno parecido al de Rajoy y mucho menos -añade- con un gobierno medianamente decente”. Y cita a Gabriel Rufián: “Por eso, Rufián ha reconocido que no midieron bien la fuerza del estado”.

Para Vidal-Quadras, la enésima crisis entre ERC y Junts en la Generalitat “acabará, cuando Junts rompa, con ERC apoyándose en los criptonacionalistas del PSC y los comunes de Ada Colau, que se apuntan a todo lo que sea destruir y enredar. Así acabará esta fiesta: con un gobierno de ERC apoyado por los socialistas y los podemitas”. Vidal-Quadras se acuerda de Carles Puigdemont: “Seguirá pasando frio y aguantando la lluvia en su exilio belga mientras Junts se irá al basurero de la historia”.

Feijóo “como Rajoy pero trabajador”

Alejo Vidal-Quadras fue el líder del PP de Cataluña hasta que Jordi Pujol exigió su cabeza a José María Aznar en el Pacto del Majestic como condición para apoyarle y que llegara a La Moncloa. Desde entonces, el PP de Cataluña no ha levantado, prácticamente, cabeza. Del gobierno de Sánchez habla como de “una pesadilla” y de Rajoy y Soraya ha quedado claro lo qué opina. Pero ¿cómo ve a Feijóo? La respuesta es elocuente: “Feijóo es como Rajoy, pero trabajador y con más lucidez, aunque tampoco dará la batalla de las ideas en Cataluña”.