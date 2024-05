Alejandro Fernández: «El tiempo ha dado la razón a Vidal-Quadras»

«El tiempo ha dado la razón a Vidal-Quadras». Así lo afirma, en una entrevista a OKDIARIO, Alejandro Fernández, candidato del PP a la Generalitat en las elecciones del domingo. Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del PP de Cataluña con José María Aznar, y, luego, fundador de Vox, del que se alejó hace tiempo, mostró hace unos días su apoyo a Alejandro Fernández en un acto público con las siglas del PP: «Fue un orgullo».

Los años de Vidal-Quadras fueron los más exitosos del PP catalán gracias a su rotundo discurso contra el nacionalismo. Treinta años hace de eso. Jordi Pujol pidió a Aznar la cabeza de Vidal-Quadras como condición para apoyar su investidura y acabar, por fin, con 13 años de felipismo. El Pacto del Majestic libró a España del felipismo, pero sumió al PP de Cataluña en un estado letal que llegó a la irrelevancia de los tres diputados en las últimas autonómicas de 2021. Vox superó al PP y obtuvo 11 escaños.

Alejandro Fernández aspira el domingo a multiplicar por tres o cuatro sus diputados, superar a un Vox que se muestra muy sólido en Cataluña y recuperar la hegemonía de la oposición constitucionalista para el PP. Pero Alejandro Fernández tiene claro que Vox no es su objetivo: «Mis adversarios son los separatistas y la izquierda que les sostiene».

Alejandro Fernández quiere construir «piedra a piedra» una «alternativa moral al nacionalismo» y no disimula que Vidal-Quadras es su modelo. Asegura que tiene la confianza de Feijóo para hacerlo «al margen de la política de Madrid» y dirigir «con libertad» el nuevo grupo parlamentario «durante toda la legislatura». Agradece a Feijóo y al PP nacional su apoyo en la campaña: «Hemos trabajado muy bien y en muy buena sintonía!».

Vidal-Quadras dijo en aquel acto que Alejandro Fernández era «un candidato de una sola pieza y voluntad indomable». Él responde que, para ser dirigente del PP en Cataluña, hay que tener «firmeza». Y afirma: «Tengo principios y valores insobornables». Licenciado en Ciencias Políticas declara públicamente su admiración por Margaret Thatcher y Ronald Reagan de quienes destaca que «nunca se acomplejaron ante el adversario».

Un verso de Camarón es su santo y seña y lo repite: «Quisiera ser como la mimbre, que la bambalea el aire, pero se mantiene firme». Con estos mimbres afronta Alejandro Fernández la tarea de levantar al PP en Cataluña. Está convencido de que los avatares de la política nacional y el final del sanchismo no le afectarán a él y a su proyecto.

PREGUNTA.- ¿Qué sintió viendo a Vidal-Quadras apoyándole?

RESPUESTA.- Una enorme alegría y un gran orgullo. El tiempo le ha dado la razón. Su proyecto de alternativa moral al nacionalismo hay que seguir construyéndolo. Él ha defendido la libertad allí donde ha ido. Y, además, es un buen amigo. Estoy muy satisfecho.

P.- Vidal-Quadras dijo que usted era «un candidato de una sola pieza y voluntad indomable».

R.- Si te dedicas a la política con las siglas del Partido Popular en Cataluña y no tienes firmeza y voluntad indomable, mejor que te dediques a otra cosa. Yo, efectivamente, tengo unos principios y unos valores que son insobornables.

P.- ¿Feijoo ya ha notado su voluntad indomable?

R.- Tendría que preguntarle a él. Debo decir que en esta campaña hemos trabajado muy bien y en sintonía absoluta. Me he sentido, nos hemos sentido desde el PP de Cataluña, muy apoyados por el PP de toda España.

P.- ¿Tiene usted la confianza de Feijóo para toda la legislatura al margen de la política en Madrid?

R.- Sí.

P.- ¿Tiene el compromiso de Feijóo?

R.- Es evidente que soy el candidato y que, por tanto, me va a corresponder dirigir el grupo parlamentario.

P.- ¿Va a tener libertad plena para hacerlo?

R.- Ni lo dude. Entre otras cosas porque estoy muy satisfecho del equipo que tengo. He recibido muchísimo apoyo y además creo que lo vamos a hacer muy bien.

P.- ¿Cuáles son sus adversarios en estas elecciones?

R.- Sin lugar a duda, los separatistas y la izquierda que les sostiene.

P.- ¿A qué aspira el PP el domingo?

R.- A crecer. A ser la fuerza política que más crezca en estas elecciones. Es lo que señalan todas las encuestas. Es cierto que venimos de muy abajo, pero yo quiero construir piedra a piedra una alternativa al nacionalismo en Cataluña y para eso hay que perseverar y e insistir en ello. Y yo me comprometo a ello.

P.- ¿El objetivo es superar a Vox? ¿Sería un fracaso no hacerlo?

R.- Es que yo no me planteo las elecciones en esos términos. Ya le he dicho que mis rivales son los nacionalistas, los separatistas y la izquierda que los sostiene.

P.- Hay una frase de Camarón que, creo, le sirve de guía. ¿La recuerda?

R.- (Sonríe) Sí. «Quisiera ser como la mimbre que la bambolea el aire, pero se mantiene firme». Creo que es un principio importante porque este verso maravilloso se refiere a que la vida te puede mover, bambolearla el aire en este caso, pero que lo esencial es que, en lo fundamental, no te muevas y seas firme. Y esos dos principios a mí me gustan mucho.

P.- Usted estudió Ciencias Políticas. ¿Por qué admira a Thatcher y Reagan?

R.- Porque comparto sus ideas liberales y, en algunos casos también, sus principios conservadores. Sobre todo, en el caso de Margaret Thatcher. Admiro la voluntad y la firmeza con las que los defendían sin cortarse un pelo y sin acomplejarse nunca delante del adversario político. Porque si estás convencido de que tus ideas son mejores, y yo estoy convencido de que nuestras ideas son mejores, eso es compatible con respetar al adversario, pero, ojo, no significa que tengas que agachar la cabeza ante él y reconocerle una superioridad moral que no tiene.