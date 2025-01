Aldama pide al juez que rechace la petición de prisión del PSOE por «manifiesto abuso de derecho»

La defensa de Víctor Aldama ha rechazado la petición de prisión del PSOE por «manifiesto abuso de derecho». Así se desprende de un escrito que ha presentado su letrado, José Antonio Choclán, ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que rechaza frontalmente la petición del PSOE de volver a encarcelar al investigado, calificando la solicitud de «insólita pretensión con inequívoco contenido coactivo e intimidatorio». Es importante recalcar que los socialistas pidieron la prisión a raíz de que Aldama desvelara mordidas al PSOE.

El pasado 21 de noviembre, Víctor de Aldama fue puesto en libertad tras pasar un mes en prisión provisional. El fiscal no pidió su ingreso tras mostrar el investigado su voluntad de iniciar una línea de colaboración con la Justicia. Así ha sido y Aldama ha aportado pruebas al tribunal que dirige la investigación sobre los negocios de la trama que salpican a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.

El PSOE se personó en la causa de los hidrocarburos al conocer que Aldama estaba investigado en la misma y ha solicitado una audiencia para pedir de nuevo el ingreso en prisión del empresario. Los socialistas consideraban que la colaboración dada por Aldama ha sido «una falacia». Sin embargo, su defensa esgrime que esta colaboración «ya fue apreciada por la Fiscalía cuando informó la libertad». Argumenta que esos datos afectaban a miembros del Gobierno cesados, a los actuales y al número tres del partido.

«Se comprenderá fácilmente que el PSOE no es quien para valorar la trascendencia de la colaboración, sobre todo porque está recurrentemente afirmando que lo que se dijo en aquella declaración no se correspondía con la verdad, y cuya veracidad, sin embargo, se va demostrando paulatinamente, a medida que se van disponiendo de las fuentes de prueba», explica la defensa de Aldama. Y prosigue: «Aldama no es la UCO, a quien compete la investigación de las líneas de investigación indicadas por él, tarea que se encuentra pendiente de ultimar»

Aldama y Escolano

El PSOE también incide en su petición que, apenas lograda la libertad el día 21 de noviembre de 2024 del empresario, al día siguiente se estaba reuniendo con otro miembro de la trama, Luis Alberto Escolano, en Calatayud. «La finalidad del encuentro pudiera (ser) el retorno de documentación a su propietario, Víctor Aldama», según un atestado de la Guardia Civil. Víctor de Aldama presentó esta documentación en el Tribunal Supremo y se hizo precisamente para garantizar que llegara a su destino, el órgano judicial frente al que se prometió colaboración.

«Estos documentos comprometían paradójicamente al PSOE y fue precisamente la libertad Aldama la que permitió que los tribunales de Justicia pudieran disponer de ellos. Por tanto, la comunicación permanente con otros miembros de la trama no es, como afirma el PSOE, para ocultar las fuentes de prueba, sino precisamente para aflorarlas», explica su defensa.

Campaña de difamación

La defensa de Aldama también expone en las alegaciones recogidas por OKDIARIO que, desde la puesta en libertad de su cliente, el PSOE inició una campaña de difamación y desprestigio contra él, e impulsó varias acciones, como la solicitud de licencia para proceder por delitos de injurias. Estas peticiones han sido tumbadas por los tribunales.

El PSOE también le ha atribuido conductas constitutivas de posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho, habiendo señalado Aldama, tras reconocer en buena medida los pagos que efectuó, quienes fueron las personas que los habrían recibido. «Naturalmente, no se está queriendo decir con ello que ni unas ni otras imputaciones resulten ciertas, ni las referidas a Ábalos y García, ni las que conciernen a los Torres y Santos Cerdán; ni tampoco, claro está, las relativas al Partido Socialista Obrero Español», explica su defensa.

Y prosigue: «Con relación a las primeras se ha apreciado, es verdad, la existencia de indicios bastantes que pudieran sustentarlas, sin demérito alguno del derecho constitucional a la presunción de inocencia de los referidos en ellas. No así respecto de las últimas. Pero ello no significa tampoco que, en este momento, marcadamente embrionario de la investigación, pueda aseverarse la mendacidad de las referidas declaraciones, ni tampoco que resulten ajenas al objeto de la investigación».

Víctor de Aldama también informa al tribunal que la colaboración con la Justicia, motivo por el que fue puesto en libertad, aún continua. A través de su teléfono móvil podrá dar información y pruebas para tratar de esclarecer los hechos. Prueba de ello son los WhatsApp intercambiados con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.