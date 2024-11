Víctor de Aldama, cabecilla de dos casos de corrupción que acorralan al PSOE de Pedro Sánchez, ha solicitado, tal como ha podido saber OKDIARIO, declarar voluntariamente tanto en el caso Koldo como en la causa por el fraude de los hidrocarburos que investiga el juez Santiago Pedraz. El polémico comisionista que tiene al menos una foto con Sánchez, declara este jueves en la Audiencia Nacional sobre los contratos millonarios para la provisión de mascarillas al Ministerio de Transportes tras solicitarlo hace escasos días.

No obstante, el empresario actualmente en prisión también quiere hablar ante el Juzgado Central de la Audiencia que le ha encarcelado junto a su socio Claudio Rivas –con el que actualmente se lleva mal por una pelea por impagos entre ellos–, el que analiza el presunto fraude con el IVA de las gasolinas cometido gracias a licencias otorgadas por el Ejecutivo de PSOE y Sumar.

Junto a estas dos peticiones también se ha registrado la visita de dos agentes de la UCO de la Guardia Civil al empresario en la prisión de Soto del Real el viernes de la semana pasada para intentar obtener su colaboración. Una gestión que resultó infructuosa al negarse el investigado a recibirles, ya que los agentes que iban con carpetas de la Unidad Central Operativa exigieron la información antes de saber qué pueden ofrecer ellos o la Fiscalía. «Han ido a hablar con él de parte de la Fiscalía y él no ha querido ni verlos», resumen. No obstante, Aldama va a querer ofrecer datos nuevos al juez del caso Koldo, Ismael Moreno, lo que ha encendido todas las alarmas en Ferraz. Esperaba tener más tiempo para preparar la declaración, pero el juez ha sido muy ágil. Ha tenido que preparar en una sesión de cuatro horas en prisión lo que va a decir. Esperaba que la petición de declarar activara ciertos resortes en el poder para acercar su salida en libertad tras, por ejemplo, una petición de la Fiscalía, que por ahora no se ha dado.

Las fuentes consultadas indican que la investigación por los hidrocarburos podría ser «más gorda» que la del caso de las mascarillas, ya que los investigadores han detectado movimientos de hasta 182 millones de euros en varios países, incluyendo Panamá y Portugal, así como operaciones en República Dominicana. Aldama, de hecho, ha recorrido medio mundo en este contexto.

«Un órdago» de Aldama

Fuentes próximas a Aldama indican que, en todo caso, él pensaba salir pronto de prisión y que los recursos de su abogado, José Antonio Choclán –conocido por defender a Cristiano Ronaldo y pactar con la Fiscalía–, le sacarían de la cárcel. «No pensaba que iba a entrar en prisión por esta causa», dicen personas cercanas, que apuntan que la petición de declarar podría ser «un órdago para apretar». Sin embargo, otros interlocutores consideran que esta estrategia podría ser contraproducente: «Creo que no va a decir nada. No es tonto», apunta una de las fuentes.

Víctor de Aldama permanece en el módulo 3 de Soto del Real junto a su ex socio Claudio Rivas, dedicado a presos preventivos, donde fue trasladado desde el módulo 4. Según las fuentes consultadas, «no se cree que esté en prisión» y esperaba salir en libertad a las 72 horas de su detención, como le ocurrió con el caso Koldo. El juez mantienen la medida de prisión preventiva mientras continúan rastreando movimientos de dinero y cuentas bancarias en el extranjero.

El juez Santiago Pedraz, conocido por no ser «nada carcelero», mantiene al empresario en prisión por riesgo de destrucción de pruebas y ocultación de activos. La investigación se centra en presuntas comisiones obtenidas en operaciones de compraventa de hidrocarburos gracias a la licencia de operador obtenida tras reuniones en el Ministerio de Industria en tiempos de la ex ministra Reyes Maroto y gestiones en el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera.

La situación de Víctor de Aldama se complica mientras permanece en prisión. Mientras tanto, personas de su entorno han intentado establecer canales de comunicación con el PSOE durante el último año para buscar una solución a su situación, gestiones que hasta ahora no han dado resultado. Una persona encargada de ello señala a este periódico que el partido ha mantenido, por todas las vías exploradas, «un mutismo y un silencio absoluto» ante estos intentos de mediación.

Alguno de esos colaboradores de Aldama le han trasladado que debe cejar en su resistencia a colaborar con las autoridades: «Frente al poder no puedes echar un pulso, porque te ganan». En estos días muchas personas próximas al caso comparan la situación de Aldama con otros casos de corrupción donde la colaboración con la justicia ha servido para atenuar las consecuencias penales. Recuerdan casos como los de Luis Bárcenas o los de Francisco Correa, que, en todo caso, han tenido desenlaces dispares.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo que toma la investigación, especialmente cuando se levante el secreto de sumario del caso hidrocarburos y se conozca el alcance real de las pesquisas en curso.