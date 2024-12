Un alcalde y senador del PP rompe el protocolo de Estado al dar un discurso de Navidad antes que el Rey

Un senador del PP, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha roto el protocolo de Estado al grabar y emitir su propio discurso de Nochebuena minutos antes que el Rey. La norma de respeto institucional, cumplida desde que se instauró la democracia, establece que ningún responsable político debe emitir un discurso navideño oficial antes que el Jefe del Estado. Este senador del PP, sin embargo, ha optado por adelantarse al monarca y esta pasada Nochebuena, emulando a Felipe VI, difundió su particular «Mensaje de Navidad» quince minutos antes de que, como marca la tradición, el Rey se dirigiera a los españoles.

Lo hizo a través de un canal local de televisión por internet, al que de paso elogia en su particular discurso. No fue un descuido protocolario sino una acción preparada con tiempo: por redes sociales, ese medio local anunció que José Manuel Aranda iba a difundir su particular «Mensaje de Navidad» a las 20:45 horas del día de Nochebuena, como así fue.

La norma de respeto institucional establece que, por Navidad, los cargos públicos institucionales no emiten sus mensajes en Nochebuena para que el Rey, como Jefe del Estado, sea el único que difunde su tradicional discurso oficial. Y menos aún hacerlo minutos antes de que el monarca se dirija a todos los españoles.

De ahí que los cargos institucionales, caso de los presidentes de comunidades autónomas, acostumbren a difundir sus mensajes oficiales navideños coincidiendo con el fin de año o, como máximo, que realicen comparecencias públicas de balance en estas fechas después –o alejadas– del discurso del Rey.

El alcalde de Calatayud y senador del PP ha optado, sin embargo, por emular ese institucional mensaje de Navidad del monarca y hacerlo, además, pocos minutos antes de que el Jefe del Estado apareciera en televisión esta Nochebuena.

Además, según se desprende del anuncio que realizó la Alcaldía bilbilitana a través de ese canal local de televisión por internet –con el que mantiene una estrecha relación–, éste no habría sido el primer año que ha seguido esta práctica. «Como cada año, D. José Manuel Aranda, Alcalde de Calatayud, se dirige a los bilbilitanos en esta Nochebuena», se indicaba al pie del vídeo difundido por redes sociales.

En ese vídeo grabado y difundido minutos antes del discurso del Rey, el alcalde de Calatayud y senador del PP aparece dando su particular «Mensaje de Navidad» con un decorado preparado para la ocasión: tras él, un atril con un ejemplar de la Constitución y cuatro banderas, la de Calatayud, la de España, la de Aragón y la de la Unión Europea.

Médico de profesión, José Manuel Aranda es alcalde de Calatayud desde junio de 2011, senador desde 2019, ocupa cargos directivos en el PP de Aragón que lidera Jorge Azcón y, en la Cámara Alta, es actualmente vicepresidente de la Comisión de Sanidad del Senado, además de ser vocal en otras cuatro comisiones parlamentarias.

La Corona y Calatayud

Se da la circunstancia de que la Casa Real ha mantenido históricamente una estrecha relación con esta ciudad zaragozana, la primera de Aragón en importancia tras las tres capitales de provincia de la región y un tradicional bastión electoral del PP desde hace décadas.

En 1979, Calatayud fue la ciudad elegida por el Rey Juan Carlos para realizar su primera visita oficial a un municipio con alcalde democrático, elegido libremente en las urnas tras la muerte de Franco. Para ello, se dio una anécdota de calado que ha pasado para la historia: el Rey había programado esa visita para el 18 de abril de 1979, pero la toma de posesión de los primeros alcaldes democráticos tras el franquismo iba a tener lugar en toda España al día siguiente, el 19. Consultada La Zarzuela, el monarca dijo que su deseo era que, cuando pisara Calatayud, fuera ya recibido por el alcalde constitucional, así que esta ciudad adelantó 24 horas la sesión de investidura del alcalde democrático y, de esa forma, cuando Juan Carlos I llegó a la localidad fue recibido como tal por el entonces primer edil, José Galindo Antón.

Años más tarde, el entonces Príncipe de Asturias y hoy Rey Felipe VI visitó Calatayud para conocer las instalaciones del cuartel bilbilitano, dedicado a la formación de suboficiales especialistas del Ejército de Tierra y que desde hace dos décadas es Academia militar de Logística. Aquella visita de Don Felipe la realizó aprovechando su período de formación en la Academia General de Zaragoza. Con posterioridad, el todavía Príncipe de Asturias visitó Calatayud en junio de 1999 para inaugurar el histórico y emblemático Mesón de La Dolores, que funciona desde entonces como uno de los establecimientos de la Red de Hospederías de Aragón.

Más atrás en la historia, Calatayud fue escenario clave en el siglo XV cuando fue el lugar elegido para que las cortes medievales se reunieran en la sesión que proclamaría heredero a la Corona de Aragón al que años después se convirtió en rey Fernando El Católico.