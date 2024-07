El ala comunista del Gobierno acusa al Supremo de «prevaricación» por no amnistiar a Puigdemont

El ala comunista del Gobierno de Pedro Sánchez, liderada por Sumar, ha arremetido contra el Tribunal Supremo por su decisión de no aplicar la Ley de Amnistía al ex presidente fugado de la Generalitat Carles Puigdemont. Los dirigentes de la formación encabezada por la vicepresidenta Yolanda Díaz acusan de «prevaricación» a los magistrados por no aplicar la norma que el Gobierno de Pedro Sánchez negoció con los partidos separatistas a cambio de sus votos para su investidura. «Los jueces tienen que aplicar la ley porque lo contrario es prevaricar», ha señalado el diputado de Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello.

Ha apuntado directamente también al juez Pablo Llarena por rechazar perdonar el delito de malversación de Puigdemont y por mantener la orden de detención que pesa sobre él. «Lo que ha hecho es un retorcimiento absoluto de la interpretación de la ley. Los jueces son la boca muda de la ley», ha afirmado Pisarello este martes en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. «Es una auténtica vergüenza. Los jueces no quieren aplicar la Ley de Amnistía y se inventan una teoría como esta de la malversación por ahorro, una cosa que no se había oído nunca», ha apostillado.

El diputado de Sumar sostiene que los jueces «no quieren aplicar» la amnistía a Carles Puigdemont y al resto de líderes separatistas condenados por el 1-O. «No la quieren aplicar y se inventan una teoría como ésta de la malversación por ahorro, una cosa que no se había oído nunca. Si los jueces tienen dudas sobre cómo aplicar la ley, que planteen cuestiones de inconstitucionalidad. Y si quieren hacer política que se presenten a las elecciones», ha zanjado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha cargado contra el Tribunal Supremo por descartar la aplicación de la amnistía a los líderes del procés. «La interpretación que hace el Supremo de la Ley de Amnistía creo que tiene un elemento positivo. El Supremo, si pensase que la Ley Orgánica que regula la amnistía fuera inconstitucional, seguramente la llevaría al Constitucional», ha esgrimido Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

«Resistencia política»

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, considera que los jueces tienen una «resistencia política» para aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y a los condenados por el 1-O. Para ello, pone como ejemplo que un juez de Barcelona haya aplicado este martes la Ley de Amnistía a los 46 policías nacionales investigados por las cargas del 1 de octubre de 2017. Ese día tuvo lugar el referéndum ilegal del 1-O, a pesar de que el Tribunal Constitucional lo declarase contrario a la Carta Magna. El magistrado considera que la medida de gracia encaja con los hechos que estaba investigando y considera que no están por encima del «umbral de gravedad» como para quedar fuera de la amnistía.

«Para amnistiar a policías los jueces no están encontrando problemas a la Ley de Amnistía. Parece entonces que las resistencias no son de orden jurídico sino político», ha enfatizado Errejón en un mensaje colgado en las redes sociales.

«La amnistía debe ser completa»

El ministro de Cultura y portavoz nacional de Sumar, Ernest Urtasun, afirmó que desde su formación esperaban que fuese a haber «obstáculos» en la aplicación de la Ley de Amnistía, tras la decisión del Tribunal Supremo de rechazar amnistía la malversación del procés y mantener la orden de detención contra Carles Puigdemont. «Nosotros lo que defendemos es que hay que respetar la voluntad del legislador, y por tanto, la amnistía debe ser completa y en los términos en los que se aprobó», aseguró este lunes en rueda de prensa en la sede de Sumar.

«Nosotros sabíamos que la amnistía iba a encontrar obstáculos, lo sabíamos desde el primer momento. El criterio de la Abogacía del Estado y la Fiscalía es favorable a que la malversación sea incluida dentro de la amnistía. Por lo tanto, esperamos que las distintas instancias judiciales apliquen la amnistía cumpliendo la voluntad de la norma aprobada en el Congreso», apostilló Urtasun.

El portavoz de Sumar aseguró también que no ve en riesgo la legislatura pese a la decisión del Supremo de no aplicar a Puigdemont la amnistía que el Gobierno de Sánchez negoció con los separatistas. «Eso no va a ocurrir», señaló el portavoz de Sumar al respecto.