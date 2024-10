AENA, responsable de las infraestructuras del aeropuerto de Barajas, sigue sin reparar los agujeros por los que se fugaron 11 inmigrantes hace ya más de una semana. El malestar entre los policías que cubren el servicio en el aeródromo es evidente. Denuncian que el retraso de AENA para sellar de una vez por todas las vías de fuga de los inmigrantes confinados en las salas de asilo, les obliga a destinar más recursos a tareas de vigilancia con el lógico perjuicio para otras tareas policiales en el aeródromo.

Las críticas contra la gestión de AENA en el aeropuerto de Barajas arrecian mientras se denuncia una y otra vez por parte de los sindicatos JUPOL y SUP las deficiencias en materias de higiene y seguridad que sufren las salas de asilo, los inmigrantes y los policías que los custodian.

Además, se acusa a AENA de dejadez, por tardar días y hasta semanas en tapar de forma definitiva los agujeros que usaron los inmigrantes protagonistas de las últimas fugas de las salas del aeropuerto.

Las fugas de inmigrantes

La primera de esta última oleada de fugas tuvo lugar el martes 1 de octubre, cuando cinco inmigrantes magrebíes se escaparon a través de los conductos del aire acondicionado de la sala de asilo de la Terminal 1. Los fugados amenazaron a otros inmigrantes colombianos para que les ayudaran a acondicionar los conductos para la escapada. Tras lo ocurrido, los colombianos dieron aviso a la Policía, que consiguió detener a uno de los cinco que escaparon.

La segunda fuga fue protagonizada por inmigrantes del mismo perfil y en la mismas condiciones: inmigrantes magrebíes que llegan en «vuelos patera» con destino a Latinoamérica y aprovechan la escala en Madrid para deshacerse de su documentación y pedir asilo.

Esa segunda escapada tuvo lugar la madrugada del jueves 7 de octubre en la sala de asilo de la Terminal 3, por el mismo agujero que habían hecho los inmigrantes de la fuga anterior. En sólo cuatro días, se produjeron 11 fugas de las salas de asilo del aeropuerto de Madrid Barajas. La Policía ha conseguido detener a cuatro de los huidos pero AENA no tapó de forma definitiva los agujeros, sólo puso un parche insuficiente que permitirá que se repita la situación.

«Esto no se va a solucionar del todo hasta que alguno de los policías o de los inmigrantes caiga desde el tejado del aeropuerto», explican las fuentes del aeródromo en referencia a los inmigrantes que se fugan por los agujeros del aire o del falso techo para llegar al tejado y huir desde allí.

El coladero migratorio de Barajas

Los policías del aeropuerto culpan en gran medida de la situación al estado de las instalaciones bajo responsabilidad de AENA. Según los agentes, las salas de acogida y de asilo no son operativas para el gran movimiento de inmigrantes que soporta de forma continuada el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las salas de asilo, según los agentes, tampoco garantizan la seguridad del personal, ni impiden las fugas de los inmigrantes que han llegado de forma ilegal a España. Las cámaras de seguridad no cubren todos los puntos sensibles y los techos son simplemente de pladur, animando a las continuas fugas de los inmigrantes recluidos en estas salas del aeropuerto de Barajas.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han hecho más de cinco requerimientos a AENA para que repare los agujeros de las fugas y coloque rejas en las techos que los inmigrantes agujerean constantemente para escapar. No han recibido ninguna contestación, aseguran desde el SUP, que también denunció la situación a la Inspección de Trabajo sin que se haya ejecutado solución alguna.