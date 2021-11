Protesta contra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Un grupo de trabajadoras del sector de los cuidados llevan más de 15 días acampando a las puertas de su despacho porque se niega a recibirlas. Estas empleadas sociosanitarias reivindican no ser excluidas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el reconocimiento a sus enfermedades profesionales.

Tal como trasladan a OKDIARIO, están muy enfadadas con la actitud de una Yolanda Díaz que en sus apariciones públicas asegura que está abierta a escuchar a la ciudadanía. «Estamos enfadadísimas, rabiosas, con más energía si cabe para seguir luchando y, además, vamos a seguir implicando a montones de colectivos», ha afirmado Carmen Diego, la portavoz del colectivo y secretaria de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

A pesar de las penurias del invierno madrileño llevan ya dos semanas, desde el 1 de noviembre, durmiendo al raso en las inmediaciones de Nuevos Ministerios. Tiendas de campaña, sacos de dormir, termos con café caliente… todo se queda escaso en días que se alcanzan varios grados bajo cero como mínima.

El viernes día 12 recibieron una comunicación por parte del ministerio de que el lunes 15 serían recibidas por la también vicepresidenta segunda del Gobierno. Se prometía concretar una agenda que recogiera los puntos expuestos con un primer esbozo de calendario de trabajo y con los Ministerios implicados. No obstante, el ministerio ponía condiciones previas para sentarse a la mesa: «Levantar el campamento independientemente del resultado de la reunión».

«Un chantaje»

Tras un retraso de una hora en la cita de la reunión, el jefe de gabinete de la vicepresidencia, Josep Vendrell, trasladó a las trabajadoras que a cambio de la reunión debían levantar el campamento. Las prometió que al cabo de dos o tres semanas les enviaría un informe tras escuchar su opinión. «Es evidente que estas no son las condiciones que queremos para esta reunión. No es de recibo un compromiso escrito, pidiéndonos un acto de fe y confianza. Imponernos estas condiciones es un chantaje que no podemos aceptar», reprochan.

La plataforma considera «muy lamentable» que se trate de poner «condiciones previas» a una reunión y han decidido mantener su lucha. Lo que buscan las empleadas «son soluciones a los problemas de las sociosanitarias y no una reunión como premio, vacía de contenido y compromisos que tiene como único fin que abandonemos la protesta».

El objetivo del ministerio es, según las manifestantes, «hacerse la foto» en lugar de alcanzar una solución. Hasta que Trabajo no ponga «sobre la mesa» un remedio a la situación prometen no levantar el campamento. Hasta ese momento, seguirán allí apostadas frente al ministerio de manera indefinida. Únicamente pertrechadas con mantas para protegerse del frío y rodeadas de pancartas donde plasman sus peticiones.

Entre otras reivindicaciones, piden que se realicen valoraciones de riesgos laborales en sus lugares de trabajo, esto es, en las casas particulares donde trabajan. También reclaman que se efectúe un estudio sobre los riesgos de enfermedades profesionales que sufren y, además, que se reduzca a los 60 años la edad de jubilación de estas profesionales.

«Estamos hartas de comprobar el estancamiento de las gestiones que llevan realizando desde hace año y medio ante los responsables ministeriales para la solución de algunos de los problemas más graves que sufren en el sector», lamentan.

El próximo paso será una protesta con el apoyo de los diferentes sectores en Madrid y de otros lugares del país. Todo ello en defensa a las reivindicaciones de las trabajadoras de la ayuda a domicilio. Tendrá lugar el próximo domingo 21 de noviembre a las 12 de la mañana desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol.