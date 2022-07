Abascal no traga con cortinas de humo: «No es que Sánchez no tenga corbata, es que no tiene vergüenza»

Santiago Abascal ha puesto un mensaje demoledor en sus redes sociales desmontando las tácticas de evasión del Gobierno de Pedro Sánchez en plena hecatombe inflacionaria. Ante los intentos de Moncloa de ocultar el dato de la inflación -su nivel más alto desde septiembre de 1984- con el frívolo debate de las corbatas, el líder de Vox ha sido categórico: «No es que no tenga corbata. Es que no tiene vergüenza», y ha acusado al líder socialista de ocultar la inflación «con debates estúpidos».

No es que no tenga corbata. Es que no tiene vergüenza quien trata de ocultar la inflación que arruina a los españoles con debates estúpidos https://t.co/V1EHPX6AxN

