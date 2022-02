El líder de Vox, Santiago Abascal, ha elegido un problema real de los españoles como es la dependencia energética que «arruina a los españoles» en lugar de bajar al barro de la polémica postelectoral en que se han enzarzado PP y PSOE. Pedro Sánchez, sin embargo, no se ha desviado ni una línea del discurso que traía hoy preparado a la sesión de Control y ha recurrido a la matraca de la «ultraderecha» para echar balones fuera y no responder.

Ante la surrealista respuesta del presidente del Gobierno, que no ha dudado en recurrir a la trágica muerte de una menor en Jaén y mezclarla con la política polaca a cuenta de la amistad de Abascal con el primer ministro Viktor Orban, el presidente de Vox ha pedido a Sánchez «menos demagogia» y que se aplique a la tarea de rebajar «la factura de la luz, el gas y el diésel».

Abascal ha dedicado prácticamente todo su tiempo disponible para interpelar a Sánchez a criticar la política energética del Gobierno, que considera «un timo». Y cuyas consecuencias las están pagando las familias con unas subidas de precios estratosféricas. Su resultado no es otro que «miseria y desesperanza».

La respuesta de Sánchez ha obviado la cuestión y se ha centrado en la reciente cumbre organizada por Vox en Madrid con algunos de sus socios europeos, como el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, o la líder del partido francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen.

En la filípica del socialista no ha faltado ni Bolsonaro. «Orban no sé si sabe que modificó una ley para identificar la homosexualidad con la pedofilia», ha censurado Sánchez, que a continuación ha señalado que Le Pen, por su parte, defiende la salida de Francia de la Unión Europea y del euro. «También le he visto con Bolsonaro (el presidente de Brasil), líder de referencia política para los antivacunas y que pone en cuestión el cambio climático».

Previamente, Abascal le recordó a Sánchez que «a la gente no le preocupan los pasos de cebra de colorines o las matemáticas con perspectiva de género». Ha sido en ese momento cuando el presidente no ha tenido reparos en recurrir a la muerte de la niña de 14 años asesinada en Alcalá la Real (Jaén), presuntamente a manos de un joven de 22 años. «Hablar de perspectiva de género cuando estamos hablando de educación es fundamental para no frivolizar con la violencia de género que sufren muchos niños y niñas».