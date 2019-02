Opípara cena de Roger Torrent y su equipo en un 5 estrellas de Madrid

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha sido cazado por OKDIARIO compartiendo una opípara cena junto a su equipo en el lujoso hotel Urso, un 5 estrellas de Madrid, antes de acudir esta mañana al Tribunal Supremo donde se inicia una nueva jornada del juicio del 1-O.

La escena tenía lugar pasadas las 22.00 horas, en el restaurante Media Ración del hotel boutique Urso situado en la calle Mejía Lequerica 8, en Madrid. Compartían una mesa redonda Roger Torrent, su jefe de prensa y su jefe de gabinete, Oriol Sagrera, y el jefe de seguridad del president. Allí, han departido, entre risas, preparando las intervenciones que tendrán hoy ante la prensa y las estrategias de cara a los próximos días de juicio que se celebra en el Supremo.

Roger Torrent en el restaurante Media Ración.

Torrent, que no tuvo ningún reparo en cerrar el Parlament durante la última huelga general independentista en Cataluña, ha remitido este lunes un escrito al Tribunal Supremo en el que pide una cambio de fecha para su declaración –estaba citado este miércoles– pidiendo al Alto Tribunal que no entorpezca el calendario de sesiones de la Cámara catalana. Fue el propio Torrent el que, sabiendo de su comparencia, convocó el pleno para ese día. A la vista de las imágenes, Torrent y los suyos no parecían muy preocupados ni por la resolución que adopte el Supremo ni por la declaración del president del Parlament en el juicio del 1-O.

La cena se ha desarrollado en un ambiente bastante distendido. Ajenos a las tensiones que en estos momentos se viven en Cataluña, con los ataques a Inés Arrimadas o los desplantes de Quim Torra y Ada Colau al Rey, en el Mobile World Congress. En el restaurante han pasado completamente desapercibidos salvo para el objetivo de OKDIARIO. Por cierto, fue el propio Torrent el que, tirando de tarjeta, invitó a la cena a sus acompañantes.

Pasadas las 23.30 horas, los cinco comensales se encaminaron a pie al hotel Petit Palace– un cuatro estrellas con un precio más ajustado–, ubicado en la Plaza de Santa Bárbara, a muy poca distancia de la sede del Partido Popular en la calle Génova y del Tribunal Supremo. Allí se han despedido y han subido a sus respectivas habitaciones.

Un lujo de cena

Torrent y sus acompañantes, que se suelen alojar en hoteles de 4 estrellas en sus visitas a Madrid, han decidido rascarse el bolsillo –probablemente a costa de los contribuyentes– y para ello han elegido para cenar el restaurante Media Ración, del hotel Urso.

Este local, ubicado en el edificio del hotel boutique Urso de 5 estrellas, es la versión contemporánea de un clásico madrileño: Cuenllas. Este mítico restaurante de la capital, que abrió en 1939, ha actualizado y modernizado su carta para ofrecer una interesante variedad de platos.

Los cinco comensales han podido degustar entrantes como un Cremoso de patata con caviar (32€), Ensalada de manitas de cerdo, mollejas de ternera y carabinero (28 €) o Perdiz escabechada (19€). Como platos principales, el restaurante ofrece una amplia variedad de guisos y arroces. No faltan como platos fuertes el Lomo de venado (29€), la Raya estofada (25€) o la Pechuga de pato azulón (25€)