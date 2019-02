Celia Villalobos anuncia que deja la política tras el fracaso en la negociación del Pacto de Toledo

La diputada popular Celia Villalobos se une a la lista de líderes del PP que abandonan la política.

La diputada del Partido Popular Celia Villalobos ha confirmado este miércoles que abandona la política tras el fracaso en las negociaciones del Pacto de Toledo. Un anuncio que ha realizado en declaraciones a ‘Espejo Público’ de Antena 3.

Con un “me hubiese gustado terminar mi carrera política con un acuerdo en el Pacto de Toledo” la popular ha incitado a la presentadora Susana Griso a preguntarle si con esa afirmación quería decir que abandonaba la política.

Villalobos ha afirmado rápidamente que sí. En ese momento, la presentadora Susana Griso le ha preguntado si con eso ha querido decir que se retira y ella ha contestado que sí.”Perdí un Congreso y alquien tenía que ser la figura de los que han perdido. Soy yo.”, ha señalado.

La diputada ha reconocido que pese haber sido “unos años muy felices en esta casa” también ha tenido muchas diferencias con su partido en referencia a cuestiones sociales como el aborto o el matrimonio gay.

No obstante, Villalobos dice dejar la política con la cabeza bien alta. “Creo que he aportado mucho, he conseguido muchas cosas. He luchado mucho”, ha manifestado.