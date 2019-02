La bancada del PDeCAT en el Congreso será la que registrará más bajas en sus listas al 28-A

Al menos cinco de los ocho diputados independentistas del Partit Demòcrata, entre ellos Jordi Xuclà, que lleva ocupando un escaño desde hace quince años, dejarán de ser representantes públicos en la Cámara baja y cerrarán una etapa en Madrid.

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez para el próximo domingo 28 de abril aumentará el número de parlamentarios que pasarán a cobrar el llamado ‘paro’ de los diputados. El día 5 de marzo, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado la disolución de las Cortes, 285 diputados dejarán de cobrar sus sueldos —sólo lo mantendrán los 65 que forman la Diputación Permanente— para pasar a cobrar la llamada “indemnización de transición”. Sin embargo, habrá muchos de ellos que, una vez se constituyan las nuevas cortes tras el 28-A, ya no volverán a la Carrera de San Jerónimo.

Proporcionalmente al número de diputados, en el independentista Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) es donde se producirán más bajas. Al menos cinco de los ocho actuales diputados neoconvergentes, alguno de los cuales con décadas de experiencia en la Cámara baja, abandonarán sus escaños y no volverán a ser candidatos a las próximas elecciones. De esta forma, Jordi Xuclà, que lleva ocupando un escaño desde hace quince años, Ferran Bel, portavoz económico; Feliu Guillaumes, Lourdes Ciuró y Antoni Postius dejarán de ser representantes públicos en las próximas semanas y cerrarán una etapa en Madrid. El actual portavoz del grupo parlamentario, Carles Campuzano, tiene intención de repetir pero habrá que ver si la actual dirección —con la que tiene importantes discrepancias— sigue confiando en él o no.

En el PSOE también habrá bajas. La crítica Soraya Rodríguez, que siempre ha hablado con claridad contra los posicionamientos defendidos por Pedro Sánchez que no le parecían bien, también avanzó hace días a OKDIARIO que no repetirá en la próxima legislatura. Muchos otros, algunos de los cuales aspiran a repetir, no tiene asegurado su regreso. Como en el PP, Pedro Sánchez también prepara una purga profunda para tener un grupo sin discordantes y que respondan a sus exigencias.

En Ciudadanos el alcaldable por Valencia Toni Cantó también dejará su escaño en el Congreso para centrarse en la carrera por la Generalitat Valencia. Y lo mismo ocurrirá con Félix Álvarez ‘Felisuco’, que aspirará a al Presidencia de Cantabria. Quien aterrizará en las listas de C’s al Congreso será José María Espejo, actual vicepresidente segundo del Parlament.

Otros que han decidido poner fin a su carrera política son los portavoces de Esquerra Republicana Joan Tardà, como avanzó este diario, y el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Íñigo Allí. Tampoco estarán Íñigo Errejón, que dimitió hace unas semanas, la confundadora de Podemos, Carolina Bescansa, o la diputada de En Comú Podem Marta Sibina, todos de la bancada de Unidos Podemos.

Los que se quedan

Aunque dijo que sólo se estaría dieciocho meses, el portavoz adjunto de Esquerra, Gabriel Rufián, tiene intención de repetir en el cargo al que llegó hace tres años procedente de las listas del paro. En Twitter, ya retó la pasada semana a un diputado de Podemos con la frase: “Nos vemos en las urnas”.

Por su parte, la actual ministra de Administraciones Territoriales y Función Pública, Meritxell Batet, encabezará la candidatura del PSC por Barcelona según ha podido saber este periódico. Se medirá en las urnas a la actual portavoz del PP en el Congreso, la ex ministra de Sanidad Dolors Montserrat. Otros dos ex ministros populares, Isabel García Tejerina y Juan Ignacio Zoido, encabezarán las candidaturas por Valladolid y Sevilla.

Seguramente el Congreso que resulte elegido en las elecciones del 28 de abril será el más renovado de la historia. Además de las purgas que preparan los principales partidos, la fuerte irrupción de VOX hará que muchas de las caras —previsiblemente más de la mitad— sean nuevas en el hemiciclo.