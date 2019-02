Pedro Sánchez explica en su libro 'Manual de resistencia' que su primera decisión como presidente del Gobierno fue cambiar el colchón y pintar su habitación en La Moncloa.

Pedro Sánchez no sólo cambió el colchón que utilizaban su antecesor y su esposa, Mariano Rajoy y Elvira Fernández-Balboa, al llegar a La Moncloa. El todavía presidente del Gobierno gastó casi 100.000 euros en distintas compras y obras para acondicionar su nueva vivienda.

La anécdota del colchón la comenta Sánchez en su libro de memorias, ‘Manual de resistencia’, que este martes ha salido a la venta. El líder socialista cuenta que su primera decisión tras llegar al poder después de la moción de censura, en junio de 2018, fue singular: cambiar el colchón de Rajoy y pintar la habitación.

“La primera decisión de un presidente del Gobierno suelte tenerse por crucial. No sólo significa el inicio del ejercicio en el cargo, sino que además lleva consigo la fuerza simbólica de condensar una visión política y ejemplificarla con una sola acción, que trasladará a un nuevo mensaje político”, empieza narrando el presidente socialista.

A continuación, y tras la expectativa, resuelve por sorpresa: “Siendo fiel a la verdad y a la cronología, debo decir que mi primera decisión como presidente del Gobierno la tomé con mi mujer, Begoña, porque las cuestiones de intendencia se anteponen a casi todo. Esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de la Moncloa. Decidimos no cambiar más, salvo por razones que entiende cualquiera que haya vivido en un piso amueblado”. Sánchez justifica esa decisión, crucial, en el refranero, que “asegura que ‘dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión'”. “Y yo quería mantener mi criterio alejado del de mi predecesor”, argumenta.

Dos colchones, un canapé, un cabecero…

Pues bien. Sánchez no compró un colchón, sino dos, y un canapé, por un total de 2.230 euros, según la información facilitada a OKDIARIO por el propio Departamento contable de La Moncloa, a través del Portal de Transparencia. A la lista de la compra del nuevo matrimonio presidencial se añadió un sofá modular de tres plazas (599 euros), un cabecero de cama (189 euros) y una cama infantil con cajones y colchón (448 euros). El total de esos conceptos ascendió a 3.466 euros.

Desde el Ejecutivo argumentan que “únicamente se realizaron actuaciones de reacondicionamiento similares a las efectuadas en ocasiones anteriores con motivo de la llegada al Palacio de los diferentes Presidentes del Gobierno, consistente básicamente en tareas de pintura y complementariamente, la adquisición del mobiliario y enseres necesarios”, como los que se detallan.

Una nueva cinta de correr

Pero hay más. La entrada de Sánchez y su familia se acompañó de una serie de obras, tramitadas como contratos menores, en el Complejo de La Moncloa. Así, un mes después de la llegada de Sánchez, se encargó la restauración de un muro del jardín, por importe de 44.602,56 euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Por la misma fecha se aprobó otro gasto para ‘pintura en distintos edificios del Complejo de La Moncloa’, por 41.589,03 euros.

El colchón no fue el único ‘vestigio’ de Rajoy que Sánchez quiso perder de vista. También se equipó el gimnasio con una nueva cinta de correr, por importe de 2.599,44 euros. Conocida era la afición del ex presidente del Gobierno por la marcha, y también que no desaprovechaba ni un momento, dentro o fuera de las instalaciones de La Moncloa, para practicarla casi cada día.

El líder del PSOE también comparte pasión por el deporte. De hecho, algunas de las primeras imágenes distribuidas a través de la cuenta oficial de Twitter del Gobierno de España fueron, precisamente, para revelar sus saludables aficiones: en ellas, se veía al presidente practicando running por las inmediaciones de su residencia oficial y otras rutinas, acompañado por su perra, Turca. El socialista es un gran aficionado al baloncesto y llegó a jugar en las categorías inferiores del Estudiantes.

El libro ‘Manual de resistencia’ será presentado este jueves, en Madrid, en un acto en el que Sánchez conversará con los periodistas Jesús Calleja y Mercedes Milá.

Se trata de una obra ‘compartida’, porque Sánchez delegó su redacción a la actual secretaria de Estado de España Global -antigua Marca España- Irene Lozano.

La ex diputada del PSOE y de UPyD ejerció de ‘negra’ del presidente, como se reconoce en las mismas páginas del trabajo: “Este libro es fruto de largas horas de conversa con Irene Lozano, escritora, pensadora, política y amiga. Ella les dio forma literaria a las grabaciones, prestándome una ayuda decisiva. Sirvan estas líneas de agradecimiento”.

El libro relata la trayectoria de Sánchez hasta su llegada a La Moncloa, con los hitos más relevantes de su carrera política, como su dimisión como secretario general y diputado y su regreso, en 2017. Es la primera vez en la historia de la democracia española en la que un presidente publica un libro durante su mandato.