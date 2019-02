El líder socialista afirma en su libro 'Manual de Resistencia' que dimitió como diputado un viernes, cuando en realidad lo hizo un sábado, en concreto, apenas seis horas antes de que Mariano Rajoy fuera investido por el Congreso como presidente del Gobierno.

La prueba más evidente de que Pedro Sánchez no ha escrito de su puño y letra su libro de memorias ‘Manual de Resistencia’ (Ediciones Península-Grupo Planeta), que este martes ha salido a la venta, aparece en las páginas 191 y 192 de la publicación. Aquí, el líder socialista afirma que dimitió como diputado un viernes a última hora, cuando en realidad lo hizo un sábado y a plena luz del día. En concreto, apenas seis horas antes de que Mariano Rajoy fuera investido por el Congreso como presidente del Gobierno.

Y es que Pedro Sánchez, como reconoce en el prólogo del libro, ha contado para la redacción de esta obra con la exdiputada de UPyD y PSOE Irene Lozano, luego nombrada por él mismo secretaria de Estado para la España Global (antigua Marca España), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Así, Sánchez en el capítulo 8 ‘La Caída’, bajo el epígrafe ‘Mi dimisión como diputado’, recoge: “La víspera de la investidura de Rajoy, el 28 de octubre de 2016, anuncié mi dimisión y presenté mi renuncia al acta de diputado. A continuación, realicé una de las comparecencias de prensa más difíciles de mi vida, pues trabajar como diputado, representando al pueblo español, ha sido uno de los mayores honores de mi vida, como lo sería para cualquier ciudadano comprometido con su país que crea en la política”.

Pues para ser un momento tan señalado en su vida, llama la atención que Sánchez se equivoque en la fecha, ya que no presentó su dimisión en el Congreso el viernes 28 de octubre de 2016, sino el sábado 29, el mismo día que la abstención de la mayor parte de la bancada socialista permitió la investidura de Mariano Rajoy como jefe del Gobierno tras meses de inestabilidad política.

Las “señoras de la limpieza”

“Después -prosigue el relato- me fui directo al garaje del Congreso, donde tenía el coche aparcado. Me embargaba la emoción y más aún cuando vi allí, en los sótanos, a mi equipo más cercano, la gente que ha trabajado conmigo con absoluta lealtad: Juanma, Maritcha, Patricia…, que había bajado para despedirse. Fue emocionante, pero lo más sorprendente fue la reacción de las señoras de la limpieza del Congreso, que también empezaron a aparecer allí en el garaje. Me impresionó mucho su gusto. Ellas, como todo el personal administrativo y de servicios del Congreso, mantiene una exquisita neutralidad, pero aquel día todo se desbordó. Se acercaban a mí, me daban dos beses, me pedían que volviera”.

Nada más lejos de la realidad, pues si aquel sábado por la mañana había algo que acaparaba la atención de todo el personal del Congreso era la segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy que estaba prevista para la tarde de esa jornada.

“No era muy consciente”

“Finalmente pude subir a mi coche y, al asomar por la rampa del garaje, vi las aceras de la Carrera de San Jerónimo repletas de gente, una multitud me reconoció y comenzó a aplaudirme y a decirme cosas como ‘¡bien Pedro!’, ‘¡fuerza!’. Reconozco que no era muy consciente de todo lo que estaba ocurriendo: había sido un marasmo de decisiones, emociones y razones, tan acelerado y tan mezclado”, prosigue Sánchez.

Y a continuación, añade: “Recibí una ovación multitudinaria al salir del Congreso aquel viernes por la noche”. Falso. Aquella salida del garaje se produjo a plena luz del día del sábado 29 de octubre de 2016 y tuvo lugar pasadas las 13 horas, como puede verse en imágenes de televisión, tras haber anunciado su dimisión en rueda y haber entregado su acta de diputado.

En un pie de foto

En cambio, en la páginas centrales que recogen una selección de imágenes de los últimos años de Sánchez, sí aparece en un pie de foto la fecha exacta de su dimisión. Bajo una instantánea firmada por EFE y realizada justo antes de aquella famosa rueda de prensa, Sánchez dice “Semanas después, el 29 de octubre de 2016, presenté mi renuncia al escaño de diputado, para no incumplir el mandato del Comité federal del PSOE de abstenerme en la definitiva votación de la investidura de Mariano Rajoy. Fue una de las comparecencias de prensa más difíciles de mi vida”.