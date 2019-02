YoVoy: La sociedad civil se moviliza mañana por España

Este domingo la madrileña Plaza de Colón acogerá una manifestación a favor de la unidad de España y para pedir al líder del Ejecutivo que convoque unas elecciones. Miles de españoles están llamados a participar. OKDIARIO ha hablado con algunos de los que estarán o la apoyan en la distancia.

OKDIARIO ha reunido a destacados miembros de la sociedad civil que participarán o apoyan la manifestación de este domingo 10 de febrero bajo el lema “Por una España unida, elecciones ya”. Fernando Sánchez Dragó, Carlos Herrera, Pedro García Aguado, José Miguel Rodríguez-Sieiro (Josemi), Francisco Rivera, Isabel Rábago y Esperanza García, entre otros, explican a OKDIARIO sus motivos para estar este domingo en la Plaza de Colón de Madrid.

Esta concentración, que cuenta con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y VOX, para protestar por las cesiones de Pedro Sánchez al separatismo para intentar que PDeCAT y ERC apoyen los presupuestos que le permitirían dilatar la legislatura.

“No es cuestión de partido, no son cuestión de siglas”, insiste el periodista Albert Castillón. “Es la necesidad de cambiar las cosas, de decir basta y queremos elecciones ya” afirma Castillón.

“Se trata de la unidad de España”, explica Inocencio Arias. El embajador español acudirá este domingo a las 12:00 de la mañana a la Plaza de Colón y lamenta que “incluso me harán una foto con la bandera sabiendo que me llamarán fascista”.

“Bájese del avión señor Sánchez”, reclama la periodista Isabel Rábago. “El domingo voy a ir a manifestación para decir no rotundo al Gobierno de Sánchez. No a la traición que estamos viviendo todos los españoles, no a estar arrodillados ante el independentismo. Sí a la Constitución, sí a la unidad de España y sí a unas elecciones”, detalla la periodista.

Personajes destacados del mundo de la cultura también participarán en esta manifestación. El director de cine, Antonio del Real, “yo voy por la unidad de España” o el escritor Fernando Sánchez Dragó, que no podrá asistir pero que suscribe “todas y cada una de los motivos que llevan a miles y miles de personas a las calles de Madrid”.

“Apoyo firmemente la manifestación del domingo contra Pedro Sánchez”, dice el cantante José Manuel Soto. “Es un presidente al que no hemos votado, que solo piensa en sí mismo y que está apoyado por todos los enemigos de España” relata el cantante de Soy español. “Por nuestra dignidad, por nuestro futuro y por España, yo voy” añade.

“No es cuestión de posicionamiento, es cuestión de actitud. Ante la actitud provocada por el separatismo, que se antepone a la unidad de España, yo voy este domingo a la manifestación”, afirma Ismael Beiro, ganador de Gran Hermano 1.