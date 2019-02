Rosa María Mateo admite que no ve los informativos de TVE

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha admitido que no ve los informativos del ente público porque, principalmente, no tiene tiempo.

Así se constata en diferentes intervenciones de Rosa María Mateo en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, en el Congreso, y en sucesivas preguntas por escrito de la oposición, a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

La última respuesta está datada hace apenas unos días. En su pregunta, el diputado del Partido Popular, Ramón Moreno, se interesaba por la afirmación de Mateo, en una comparecencia del 28 de noviembre, cuando manifestó: “Como usted comprenderá, a mí no me da tiempo a ver la web y a ver los informativos”. Moreno preguntó a la administradora si consideraba “razonable que entre sus ocupaciones no se encuentre la de seguir de forma directa los informativos de RTVE”.

En su respuesta, Mateo no se desdice de la afirmación y corrobora que, efectivamente, su trabajo es una tarea demasiado “compleja” que le quita tiempo para seguir la actualidad en los informativos del ente que administra.

En este sentido, se remite a lo que afirmó en otra comparecencia, el 19 de diciembre, en el Senado: “Como usted conoce perfectamente, la dirección de Radiotelevisión Española es una tarea compleja que exige toda la dedicación profesional y personal de la que su responsable sea capaz. En mi caso, puedo asegurarle que así es. El hecho de seguir regularmente o no los programas informativos, no exime la responsabilidad de la administradora única de comparecer aquí para rendir cuentas puntualmente”.

En la sesión a la que se hace referencia en la pregunta, Mateo reconoció, textualmente: “Como usted comprenderá, a mí no me da tiempo a ver la web, a ver los informativos”. El diputado del PP se interesaba en ese caso por la opinión de la administradora después de que, en la web de RTVE, se publicase una información con el siguiente titular: “Miles de personas defiende Alsasua frente al ‘agravio’ de España Ciudadana”, un acto convocado por Ciudadanos en la localidad en la que, hace dos años, un grupo de radicales atacaron a dos guardias civiles y sus parejas.

“Es inaceptable que se diga que los amigos de los apaleadores y de los totalitarios defienden a un pueblo, Alsasua, de una manifestación de esta naturaleza”, le recriminó Moreno. Mateo se limitó a decir que la información procedía de la agencia, estatal, Efe, y que se había volcado tal cual en la web, algo que el diputado ‘popular’ desmintió asegurando que el personal de la plataforma había editado el titular. “Pienso que no me han mentido, pero me han podido tergiversar, a lo mejor, la verdad. Lo preguntaré, me informaré y tomaré las medidas adecuadas”, sólo acertó a decir.

“Tengo mucho trabajo”

No es la primera vez que Mateo reconoce que no sigue sus propios informativos. En septiembre, apenas dos meses después de ser nombrada para el cargo, ya afirmó: “No me da tiempo a ver los informativos, señorías, tengo mucho trabajo, trabajo casi doce horas diarias y no tengo tiempo de verlos”.

Moreno, también entonces, dirigió otra pregunta escrita a la Corporación, al considerar que “ver los programas informativos que emite y que son objeto de no pocas controversias debería ser algo habitual para poder opinar sobre ellos con un mayor conocimiento de contenido”. Mateo, ya entonces, respondió con un sucinto: “Veo todos los informativos y todos los programas que me permite mi trabajo”.

Y ello, en un contexto en el que RTVE registra una caída en picado de sus audiencias. El ente público ha cerrado el mes de enero con una audiencia del 15,7% frente al 17,6% del mismo mes del año anterior.

En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, este jueves, Mateo ha admitido este jueves que las audiencias de TVE son “flojas”, pero ha tratado así de defenderse de las críticas de PP y Ciudadanos: “Lo que me llega a mí de la gente de la calle es que cómo gustan ahora los telediarios. No es un baremo fiable, pero es lo que dice la gente de la calle”.