C’s denuncia en el Congreso el “feminismo fake” de PSOE y PP con sus chiringuitos

La portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad del Congreso, Patricia Reyes, ha advertido este jueves en la Cámara baja sobre la existencia de chiringuitos feministas manejados por el "bipartidismo".

Así lo ha puesto de manifiesto Reyes, cuestionando el “feminismo fake” de PSOE y PP, durante la comparecencia de la secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno socialista, Soledad Murillo, para explicar las partidas de su departamento incluidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019.

La diputada naranja y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso ha basado su intervención en buscar las razones por las que PSOE y PP votaron en contra de un voto particular de Ciudadanos al Pacto de Estado contra la violencia de género que pedía “garantizar la transparencia” en la concesión de fondos públicos. Por ejemplo, en el punto 4 de ese voto particular la formación centrista decía: “Consideramos necesario estipular una serie de condiciones preceptivas y obligatorias a la hora de renovar o prolongar fondos en el marco de este Pacto, entre las cuales se incluye la valoración de de la eficiencia. Ninguna administración u organización podrá acceder a nuevos fondos si no existe informe de evaluación correspondiente a los programas o proyectos realizados previamente”.

Reyes ha relatado que el ranking de las asociaciones subvencionadas por el Instituto de la Mujer en el año 2017 estuvo liderado por una entidad que, según indica, tiene vinculaciones con el Partido Popular. Mientras que en el ejercicio de 2018, la lista la encabezó otra organización próxima al PSOE.

Según ha podido saber OKDIARIO, la diputada de Ciudadanos se refería así a la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), que está presidida por la diputada popular Carmen Quintanilla. En sus delegaciones también hay cargos del PP. En cuanto a la otra asociación, se trata de la Federación de Mujeres Progresistas, que tiene al frente a Yolanda Besteiro, quien ha sido concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Esta Federación de Mujeres Progresistas fue una de las organizaciones que escrachearon el Parlamento andaluz el pasado 15 de enero durante el debate de investidura de Juanma Moreno. El dirigente popular se convirtió en nuevo presidente de la Junta de Andalucía tras negociar por separado el apoyo de Ciudadanos y VOX. Desde la formación naranja vienen denunciando estos ataques, así como el trato que reciben de otros partidos en esta área.

Junto a ello, Reyes ha hecho alusión a otra asociación cercana al PSOE cuya responsable pide directamente a las mujeres que no voten ni al Partido Popular ni a Ciudadanos. Y además, en este sentido, “llaman a la movilización todas las semanas de aquí hasta las próximas semanas”. La diputada centrista aludía de esta manera, sin citarla expresamente, a Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Apoyo jurídico y psicológico

“Esto que hacen ustedes no es feminismo: es el PSOE y sus intereses. ¿Sabe dónde debe ir ese dinero que va a sus asociaciones? A dar apoyo psicológico y jurídico a las mujeres que sufren violencia”, ha subrayado Reyes. “Los que nieguen la existencia de la violencia machista y no quieran trabajar por la igualdad nos tendrán enfrente, pero si ustedes no cambian esto, también nos tendrán enfrente”, ha asegurado Reyes a la secretaria de Estado. “No queremos ni ‘Presupuestos fake’ ni ‘feminismo fake’: lo que queremos es compromiso de verdad con la igualdad”, ha remachado.