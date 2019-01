El presidente del Supremo venezolano: “Podemos bloqueó las sanciones de la UE a Maduro”

El presidente del Tribunal Supremo venezolano, Miguel Ángel Martín Tortabú, acusó, en su reciente visita a España, a Podemos y al resto de partidos de extrema izquierda implantados en la UE de interferir para evitar las sanciones europeas al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Martín Tortabú -que se encuentra en estos momentos en el exilio- describió ante el Senado español hace un mes, con todo lujo de detalles, la financiación recibida por estas formaciones desde la narcodictadura chavista. Y aclaró que esos pagos no eran casuales ni exclusivamente lúdicos. Todo lo contrario: buscaban contar con una estructura de poder político en los países europeos. Algo que se logró pronto en Grecia y Portugal, quienes impidieron con sus posturas las sanciones al régimen de Maduro.

Hoy el esquema se repite con un Podemos que condiciona –como socio– las actuaciones del PSOE. El resultado es una Unión Europea inoperativa en la que no se defienden los derechos humanos internacionales, incapaz de sancionar a dictadores o de reconocer a presidentes legítimos como el venezolano Juan Guaidó.

Martín Tortabú incidió en su explicación en que el dinero procedente de los contratos de petróleo de Venezuela o directamente del narcotráfico implantado en este país “se va a otros lugares. ¿A dónde va ese dinero? Ese dinero no es solo para comprar lujo para una persona o para una familia, es evidente que va mucho más allá, porque lo que están buscando es un control del poder político”, aseguró sin matices.

La estrategia ha perseguido la formación e impulso de partidos de extrema izquierda, cosa que se lanzó desde el “Foro de Sao Paolo creado en 1994 y que sigue hoy vivo”. Un foro que engloba “a toda la extrema izquierda, también de Europa”.

Pero el control político impulsado por la narcodictadura de Maduro no acaba ahí. “¿Por qué digo que es un control del poder político? Porque con el dinero de la corrupción, con el dinero del narcotráfico, se está financiando el terrorismo, y el terrorismo lo que busca es el control del poder político. En la Organización de Estados Americanos, a pesar de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, no se ha activado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque muchos países han recibido prebendas y no votan a favor de la sanción en Venezuela”, señaló en diciembre pasado.

Extrema izquierda

Y puso otro ejemplo que explica la falta de iniciativa de la UE frente a estas dictaduras: “¿Por qué el Parlamento Europeo no votaba a favor de las sanciones en Venezuela? Y ustedes saben muy bien que estaban Grecia y Portugal, y uno decía: bueno, ¿por qué Grecia y Portugal? ¿Qué tienen que ver Grecia y Portugal con Venezuela? Después vimos qué ocurría”. La respuesta se basaba en los partidos de extrema izquierda implantados en cada uno de estos países.

El presidente del Tribunal Supremo fue a más en su explicación y añadió que exactamente igual que en esos países “muchos de estos dineros, repito, han venido aquí, a España, han ido a Andorra o han ido a Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos una cooperación, que está haciendo una revisión, pero Estados Unidos no puede ser el único país que imponga sanciones”.

En España el partido mencionado por Martín Tortabú fue Podemos. Y dos personas de esta formación en concreto: Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, quienes trabajaron para el régimen chavista directamente en Venezuela, tal y como aclaró Martín Tortabú.

“Cuando yo hablo de dinero que ha llegado a Estados Unidos, a España y a otros países, es increíble, porque llega a través de una figura novedosa que nosotros, en Venezuela, llamamos los boliburgueses o los bolichicos”, añadió.

Podemos mantiene en estos momentos una posición predominante en el apoyo al Gobierno de Sánchez. Traducido: si Podemos deja de respaldar al Gobierno, Sánchez perdería por completo su estructura de gobernabilidad. Y esa fuerza le da una influencia en un presidente de España que sigue a fecha de hoy sin reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.