Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha recibido multitud de zascas en las redes sociales por arremeter contra una votante de VOX con la que coincidió en un restaurante. Los usuarios de las redes sociales le recuerdan que su padre, Salvador Monedero, fichó por la formación verde en las elecciones generales del 2015 debido a su cercanía con las ideas que defiende este partido. “No insultes a tu padre”, le han respondido.

“Comida en restaurante del barrio. En la mesa de al lado, diez mujeres celebran. Una es agresiva con los camareros, arrogante con las amigas, de esas que lo saben todo. Cuando me voy, algunas me piden una foto. La faltona grita: ¡Soy de VOX! Es su pasaporte para pisar a los demás“, afirmó Monedero en un mensaje colgado en su perfil de Twitter.

Varios tuiteros le han recordado al cofundador de Podemos que su padre aceptó ir en las listas por Madrid al Congreso en las elecciones generales del 20D, en la última posición. Salvador Monedero es un votante habitual de VOX, tal y como ha afirmado públicamente en varias ocasiones. “Vox y Podemos tienen muchos puntos en común”, señaló el padre de monedero en una entrevista concedida a OKDIARIO.

Cafeteria de barrio.

El camarero y dueño me atiende muy amablemente.

Cuando me voy me dice: soy de VOX!

Era tu padre, Juan Carlos.

— Diego Campos (@Fiilds_Campos) 19 de enero de 2019