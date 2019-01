Aznar es recibido con una gran ovación en la Convención Nacional del PP

El ex presidente del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, ha recibido la ovación cerrada del auditorio de la Convención Nacional, que el partido celebra este fin de semana.

José María Aznar, que interviene en el cónclave con una reflexión sobre el 30 aniversario de la refundación del PP, ha sido recibido entre aplausos y con el plenario en pie, y acompañado por el líder del partido, Pablo Casado.

Como ya ocurrió este viernes, con Mariano Rajoy, Casado ha querido así mostrar la unidad de los ‘populares’ bajo su nueva dirección.

Hoy toca repasar estos 30 primeros años del @PPopular con José María Aznar. Orgullosos de nuestra trayectoria y de seguir trabajando por una #EspañaEnLibertad pic.twitter.com/nA0S2Jy8EK — Ana Pastor Julian (@anapastorjulian) January 19, 2019

La gran cita del PP no permitirá, sin embargo, la foto conjunta de Rajoy y Aznar, sin duda, la más esperada. Rajoy intervino este viernes, en una conversación con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que reivindicó la moderación y consideró que “no es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios”.

En su intervención, el ex presidente invitó a no “asustarse por las críticas” y consideró que “el PP tiene que defender sus posiciones”.

Asimismo, tuvo avisos también para Pedro Sánchez, a quien advirtió de que “la demagogia se acaba pagando”, en referencia a la política de gasto público del actual Gobierno socialista.

“Preservar sanidad y educación requiere perseverar mucho, no incrementar el déficit público y no hacer demagogia. Hacer demagogia con estas cosas se acaba pagando”, avisó.

Rajoy recordó su trayectoria de más de treinta años en política. “Yo he tenido momentos en los que lo he pasado francamente mal. Pero dicho esto, me quedo con lo bueno. Y tengo la suerte de que las cosas malas de la vida las olvido, y eso es muy importante porque vives feliz”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que coordina la convención, ha compartido este sábado la reflexión de Rajoy y ha opinado también que el partido “no puede caer en el sectarismo del independentismo, ni en el del populismo ni en el sectarismo del actual PSOE”.