Soraya borra de su cuenta de Twitter las siglas “PP”: antes era @SorayaPP, ahora @sorayasds

Soraya Sáenz de Santamaría se ha ‘borrado’ del PP en Twitter. Si antes ella era @SorayaPP, ahora es @sorayasds. Un pequeño cambio, con un gran mensaje: antes figuraban las siglas de su partido justo tras su nombre. Y ahora esas siglas se han caído para dar paso simplemente a las iniciales del apellido de la que fuera vicepresidenta del Gobierno bajo el mandato de Mariano Rajoy. Su nuevo Twitter es de este modo mucho más personal y nada corporativo.

El cambio en el perfil de Soraya Sáenz de Santamaría no ha pasado desapercibido a los responsables del PP en los días previos a la consagración de la gobernabilidad en Andalucía. Y es que ese reto, que algunos pensaban que podía convertirse en un problema de liderazgo para Pablo Casado, lejos de ello, se ha convertido en la primera gran prueba superada con nota por parte del nuevo presidente y de su partido en esta nueva etapa.

Pero, además, es que en estos días los actuales responsables de la formación están terminando los preparativos finales de la convención de los Populares: la cita en la que se debatirán las ideas centrales del partido. Y ese partido viene de una etapa –la de Mariano Rajoy– y camina claramente hacia otra: una más ideológica y alejada precisamente de los postulados de Soraya Sáenz de Santamaría, a quien los militantes y compromisarios rechazaron como presidenta de la formación en las recientes primarias que dieron la Presidencia a Pablo Casado.

Y en esta convención ha vuelto a haber cierta polémica precisamente con algunos de los responsables del pasado del partido. Y es que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han confirmado su asistencia este viernes a la toma de posesión como presidente de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. Pero, sin embargo, no parece tan claro que Soraya vaya a acudir igualmente a la convención.

Rajoy y Sáenz de Santamaría coincidirán con la cúpula de la dirección del PP, incluido, por supuesto, Pablo Casado. Y a su conclusión, Casado y Rajoy volverán a Madrid para participar en la Convención Nacional del PP, a la que acudirá el propio Moreno.

Rajoy, al igual que José María Aznar ha contado con invitación personal por su condición de ex presidentes. Pero no se ha hecho lo mismo con Sáenz de Santamaría por el obvio motivo de que no lo es. Pese a ello, si ella quisiera, podría acudir a la convención como cualquier otro militante. Es más, en caso de acudir, la ex vicepresidenta del Gobierno tendría un trato preferente. Pero la polémica levantada sobre este punto no parece garantizar que Soraya acuda.