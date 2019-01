‘Caso Fondos Reservados’: el juez cita a declarar este miércoles a Bárcenas y su mujer

El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar a una docena de persona relacionadas con el operativo de los fondos reservados desarrollados en el marco del ‘caso Tándem’

El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que desde el 1 de enero ha asumido la instrucción del ‘caso Tándem’, ha citado esta semana a declarar a una docena de personas. Luis Bárcenas, que se encuentra en la prisión de Soto del Real, está citado para este miércoles a partir de las 9:30 am.

OKDARIO ha podido saber que la esposa del ex tesorero del Partido Popular, Rosalía Iglesias, también deberá acudir a las dependencias de la Audiencia Nacional para declarar en calidad de testigo ese mismo día junto a su marido.

Estas nuevas citaciones están relacionadas con la pieza ‘Fondos Reservados’ del ‘caso Tándem’, una operación desvelada por OKDIARIO por la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo le habría pagado con fondos reservados al ex chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para sustraer al que fuera su jefe documentación sensible del Partido Popular que obraba en su poder. El dispositivo fue puesto en marcha en 2013 por el Ministerio del Interior. Permitió interceptar al ex tesorero del PP una caja repleta de anotaciones y documentos de la financiación ilegal del partido.

Estas declaraciones supondrán el primer encuentro “cara a cara “de los investigados con el juez García-Castellón, dado que hasta el momento era el magistrado Diego de Egea -quien se encontraba en comisión de servicio en la Audiencia Nacional- quien instruía la causa.

Este lunes ha acudido a declarar el ex chófer de Bárcenas. Se ha acogido a su derecho a no hacerlo y volverá este martes a la Audiencia Nacional con intención de declarar. Durante esta semana acudirán otras personas que también han sido citadas, como el ex comisario, José Manuel Villarejo, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, entre otros.