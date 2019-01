Diputados de Podemos y Bildu apoyan el golpe de Maduro pese al fuerte rechazo internacional

Ambos vídeos han sido difundidos en las redes sociales por la cuenta oficial de la Embajada de Venezuela en España. A diferencia de este respaldo de sus socios, el Gobierno de Sánchez ha declinado mandar representación oficial a la jura de Maduro en Caracas

Diputados de Unidos Podemos y EH Bildu han trasladado su apoyo explícito al dictador bolivariano Nicolás Maduro con motivo de su toma posesión este jueves como presidente de Venezuela para 2019-2025, un nuevo periodo que no reconocen ni la oposición del país latinoamericano ni la comunidad internacional por el fraude de los comicios del año pasado.

El portavoz adjunto de Unidos Podemos en la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Bustamante, ha grabado un vídeo mostrando su respaldo al heredero de Hugo Chávez en el que manda un “mensaje de felicitación al presidente legítimo de la república bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, elegido democráticamente por los ciudadanos y ciudadanas del país conforme a la Constitución en las elecciones del pasado mayo. Bustamante también manda un “saludo afectuoso al pueblo venezolano” y desea “un mandato presidencial de prosperidad, de paz, de mejoras de las condiciones de vida y de defensa de la soberanía”. “Un saludo revolucionario”, señala en la despedida.

Por su parte, el diputado de EH Bildu en la Cámara baja, Oskar Matute, ha querido “mandar un saludo a toda la gente de la república bolivariana de Venezuela”, afirmando que “ha sido el pueblo de Venezuela quien democráticamente ha decidido elegir nuevamente a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana”.

“Sin embargo, como la comunidad internacional, o parte de ella se mueve intentando que Nicolás Maduro que no pueda acceder al cargo que vosotros y vosotras habéis decidido. No tienen nada que decir contra Bolsonaro y sus políticas de extrema derecha; no tienen nada que decir contra las masacres que provocan diferentes presidentes en Latinoamérica, pero sí tienen mucho que decir contra un presidente que se preocupa de respetar la voluntad y la soberanía del pueblo de Venezuela”, prosigue Matute en otro vídeo.

“Por todo ello, desde Euskal Herria-Bildu le mandamos nuevamente un saludo y desde la izquierda independentista vasca, nuestro apoyo más fraterno al proceso bolivariano”, concluye el diputado de la formación proetarra.

Desde la embajada

Ambos vídeos han sido difundidos en las redes sociales por la cuenta oficial de la Embajada de Venezuela en España, dirigida por Mario Isea. A diferencia de este respaldo de sus socios, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha declinado mandar representación oficial a la jura de Maduro en Caracas, si bien las fuentes de Moncloa que comunicaron la decisión este miércoles rehusaron explicar las razones de este posicionamiento.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, sí ha manifestado que a partir del 10 de enero “cambia la legitimidad del presidente Maduro” en Venezuela tras unas elecciones presidenciales que para la Unión Europea “no cumplían los estándares” para ser “justas y libres”. No obstante, Borrell dejó claro que la suspensión de relaciones de los Veintisiete con Venezuela “no es algo que se haya planteado en la Unión Europea”.

De otro lado, el portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Popular en el Congreso, José Ramón García Hernández, ha pedido la inmediata llamada a consultas del embajador español en Venezuela al considerar que Maduro ha llevado a cabo “el último capítulo de su golpe de Estado” y ya es un “dictador oficial”.