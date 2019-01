La Asociación Española de Hematología advierte que la cárcel no está equipada para atender a Zaplana

La cárcel de Picassent no está dotada de los equipamientos para atender la grave enfermedad de Eduardo Zaplana. Es lo que asegura la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que hoy se ha pronunciado públicamente respecto al grave peligro que supondría para Zaplana regresar a prisión, como ha ordenado la juez María Isabel Rodríguez que instruye el ‘caso Erial’.

En un comunicado al que ha tenido acceso OKDIARIO, esta asociación de especialistas, de acuerdo a lo ya indicado por el doctor Guillermo Sanz que atiende al ex ministro, advierte que el ingreso de Zaplana “en un centro penitenciario no es el entorno adecuado, ya que carece el equipamiento técnico necesario así como del personal especializado para atender la situación clínica del ex presidente de la Generalitat”.

La asociación que agrupa a los mejores expertos de España en hematología y hemoterapia asegura que el ex ministro se encuentra en situación muy crítica y de “riesgo vital grave”, por lo que requiere un seguimiento estricto mediante ingreso en un centro médico especializado, donde está siendo atendido desde el pasado 19 de diciembre cuando fue hospitalizado de urgencia en La Fe de Valencia.

También sostiene que cuando el estado de salud de Eduardo Zaplana lo permita, deberá ser trasladado bajo el control de un programa de hospitalización domiciliaria que permita los controles analíticos necesarios, la administración de medicación compleja y transfusiones, que minimiza el riesgo infeccioso y permite la detección y tratamiento precoz de las complicaciones que puedan surgir.

El comunicado de la asociación se suma a los dos informes forenses que este miércoles han llegado al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia tras examinar al ex ministro. Ambos corroboran el dictamen del jefe de Hematología del Hospital La Fe de Valencia, Guillermo Sanz.

El doctor Sanz es considerado de forma unánime por la comunidad científica como uno de los grandes especialistas mundiales en el tratamiento de la leucemia y ha tratado a Zaplana desde hace tres años y medio cuando le detectaron la enfermedad. El doctor ha asegurado por escrito en varios informes que si Zaplana vuelve a la cárcel, morirá en un corto espacio de tiempo. Una afirmación que ahora ratifican dos hematólogos con gran experiencia y prestigio en el trasplante hematopoyético.