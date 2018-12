En un comunicado, el ‘Colectivo Guilleries’, grupo liderado por el polémico mosso Albert Donaire, revela la identidad de este agente y lo coloca en la diana. Cabe recordar que el conseller de Interior, Miquel Buch, ha anunciado una investigación contra él al considerar que “no puede permitirse que un mosso hable así a un manifestante”.

“Ya han pasado varios días desde que los periodistas y políticos de la derecha más rancia y extrema, como Jiménez Losantos, Vidal Cuadras, Casado Blanco o Arrimadas García vaticinaban una situación de violencia con el motivo de la celebración del Consejo de Ministros en la capital catalana el 21-D”, comienza el comunicado.

El col·lectiu Guilleries, en el seu comunicat núm. 80, us explica les interioritats de la Brimo i concretament, aquells que han fet fortuna com a #BriVOX.

Tot el suport als companys assenyalats per @elmundoes.@MossosXdemos @albertdmcat #Guilleries pic.twitter.com/of2oYPxoIs

— Mossos per la República Catalana (@ANC_Mossos) 25 de diciembre de 2018