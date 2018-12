El asesino de Laura mantiene su versión aunque las pruebas le contradicen

Los investigadores han encontrado una manta con abundante sangre con lo que sugiere que pudo intentar trasladar el cuerpo una vez que la mujer murió. Los agentes creen que el crimen se cometió en casa del asesino. Han encontrado objetos personales de la profesora zamorana

Rodeado de una decena de guardias envueltos en monos blancos

y mascarillas, escuchando el griterío de sus vecinos insultándole,

sentado en una piedra durante horas. Bernardo Montoya apenas

habló durante el registro de su vivienda en El Campillo mientras

los guardias intentaban demostrar que mentía y allí mismo

secuestró y violó a la profesora Laura Luelmo.

Durante el registro, que no reconstrucción, Bernardo no estaba

obligado a hablar, y habló pero poco. Las únicas ocasiones en

que se dirigió a la comitiva judicial fueron para insistir en la

versión que dio en su declaración. Bernardo sigue manteniendo

que tras raptar a la profesora la abandonó de inmediato en el

monte sin llegar a consumar la agresión sexual. Bernardo

insistió en que no llevó a la víctima a su domicilio ni la tuvo allí

secuestrada mientras los guardias se empleaban a fondo en los

marcos de las puertas y la cocina de su casa.

Los guardias encontraron sangre, restos de sangre en casa y restos biológicos en el coche. Ahora tendrán que cotejar si esa sangre y los otros

restos biológicos pertenecen a la víctima. Los investigadores

creen que tienen pruebas suficientes para entregar a Bernardo a

la jueza acusado de la agresión sexual y asesinato de Laura pero

todavía quedan por cuadrar otras cuestiones del crimen.

Estos días son fundamentales

La teoría de los investigadores es que Bernardo sí llevó a la mujer

a su casa, y allí la golpeó con saña antes de consumar la agresión

sexual. La hipótesis es que allí la mantuvo al menos un día antes

de deshacerse del cadáver. No creen que el golpe brutal en la

cabeza que le causó la muerte fuera como relata Bernardo, al

golpearse con el coche en el momento del secuestro. Ni que la

dejara viva en el monte antes de huir. El informe de la autopsia

demuestra que sí hubo agresión sexual, y la sangre podría

demostrar que el escenario del crimen fue su propio domicilio.

Análisis de los teléfonos

Los teléfonos, como ya adelantó OKDIARIO les sitúan juntos

durante el crimen y la versión de Bernardo se resquebraja

gracias al trabajo de los investigadores. Sin embargo todavía se desconoce cuánto tiempo tuvo en su poder a la víctima y cuándo se deshizo del cadáver. Bernardo mantiene en su declaración que desde el día 12 en que

ocurrieron los hechos no volvió a su casa hasta el sábado día 15

de diciembre y no llegó a entrar en ella porque detectó la

presencia de la guardia civil. Pero las hipótesis parten de algo

más terrible, que mientras el día 13 se denunciaba la

desaparición de Laura ella todavía pudiera estar en el domicilio

en manos de Bernardo.

Hoy Bernardo no volverá al supuesto escenario del crimen. La

guardia civil le ha sugerido a la juez que no es necesario su

traslado a El Campillo tras los incidentes de ayer con los vecinos

que intentaban agredirle. Los especialistas de criminalística seguirán registrando su domicilio intentando establecer que la vivienda es el lugar del crimen. Y él seguirá manteniendo que no la secuestró, ni agredió

sexualmente ni la abandonó ya muerta. Secuestro y agresión

sexual son los presupuestos necesarios para, en el caso de que

fuera declarado culpable del asesinato, se le condene a Prisión

Permanente Revisable.